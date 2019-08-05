看好生醫產業發展　開發募集第2檔生醫基金規模30億元

▲開發金旗下開發資本募集第2檔生醫基金。（圖／開發金提供）

記者吳靜君／台北報導

開發金旗下的子公司開發資本今（5）日表示，近日推出「中華開發生醫（貳）創業投資有限合夥」規模新台幣30億元，未來將鎖定三大投資領域，包含新創醫藥與新生技、醫療科技與數位醫療及產業整合與再成長機會。

開發生醫基金總經理徐大誠表示，未來在政府5+2政策支持下，包括細胞治療特管法等的開放，櫃檯買賣中心對生醫產業IPO政策支持下，台灣生醫產業整體市值應可逐步成長至300億美元。從生醫次產業來看，除高獲利保健、醫材與醫美股成長良好，在醫藥方面，2019年已有不少重大授權案，將有助於市場信心逐步回復。

請繼續往下閱讀...

至於數位醫療，在蘋果、Amazon等科技大廠已對全球醫療體系產生顛覆性衝擊，未來醫療體系將漸從傳統的以支付方如健保局為重心，轉變為以消費者、病人為中心，此轉變將為台灣廠商帶來機會，由於有優良的醫院臨床水準與IT優勢，在電子大廠紛紛投入下，可望成為新投資亮點。

結合海內外資源 提高投資成功機會

開發資本已累積多年生醫產業投資經驗，延續2014年首檔生醫基金基礎，新生醫基金仍將立足台灣，採取台灣加值「Taiwan +」的投資策略，運用台灣人才優勢，連結國際，規劃一半以上投資將布局台灣相關標的，其它將布局亞太與歐美等海外市場。

開發資本以往成功的投資案例，包括醫藥領域的智擎生技、逸達生技、安成藥業、美時製藥、Apexigen，醫療器材領域的精華光學，與通路服務的盛弘醫藥等公司。徐大誠表示，生技醫療投資週期長、前期資金需求大，且台灣一般基金規模較小，海外投資與一流國際VC（創投）PE（私募股權）基金合作與共同投資是好的投資策略，可提高成功機率。