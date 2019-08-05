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王品集團石二鍋「超市」新店型落腳台中　攜手小農搶攻外帶蔬食商機

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▲王品集團今（5）日表示，旗下火鍋品牌「石二鍋」本周將有新店型面世，將攜手小農主打超市店型，可望拉抬客單價表現。(圖／王品集團提供)

▲王品集團今（5）日表示，旗下火鍋品牌「石二鍋」本周將有新店型面世，將攜手小農主打超市店型，可望拉抬客單價表現。(圖／王品集團提供)

記者林淑慧／台北報導

全台餐飲連鎖龍頭王品集團，展店腳步邁大步。王品今（5）日表示，旗下石二鍋本周將有新店型面世，將攜手小農主打超市店型，除有用餐座位區外，民眾也能將新鮮蔬果外帶回家料理，可望拉高客單價表現。

王品集團去年營收已終止連續三年下滑，且今年以來營運表現不俗，全年EPS可望優於去年表現。王品表示，今年有四大布局策略，包括單一品類多品牌、依價格將旗下品牌分成中低與中高兩大事業群、總部成立研發中心，以及成立採購公司，除了支應旗下品牌採購，也將對外接單。

請繼續往下閱讀...

王品主管表示，石二鍋今年邁入十周年，「超市」新店型本周五將落腳台中，店面用餐座位數約80席，另外開設生活市場，引進小農的新鮮蔬果，方便消費者外帶食材回家料理，預估客單價可望由220元拉高至400元。

針對今年營運方針，王品主管表示，今年包括四大執行方向：首先是梳理品牌，發展單一品類多品牌，如燒肉和火鍋在台灣都是很受歡迎的品類，旗下品牌目前除了石二鍋，尚有青花驕、聚、石二鍋mini等，未來還有籌備中的火鍋店，未來規畫走多品牌、少家數的作法，每個品牌的店數可能減少，但品牌數會持續增加。

其次，王品將22個品牌分兩大事業群中高價位群與中低價位群，分成不同事業群會將價格帶經營的更好。第三，餐飲業最重要的是菜色，因此今年會把研發抓到總部來，由總部成立研發中心。第四，隨著集團規模愈來愈大，後面的供應鏈整合也更為重要，王品成立萬鮮公司不只支持王品各品牌採購，也將對外接單，希望藉由規模做大，讓綜效更好。

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關鍵字：王品,石二鍋

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