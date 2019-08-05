股匯雙殺！台股下殺百點摜破10,500　新台幣重貶逾2角

▲ 台股今日收盤下跌125點、收在10,423點。（圖／路透社）

記者李瑞瑾／台北報導

國際緊張情緒升溫導致金融市場動盪，台股今（5）日開低走低，盤中跌逾百點更摜破10,500點，終場下跌125點、收在10,423點，跌幅1.19%，成交量1,282億元。台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.609元，重貶2.33角。

電子三雄中，股王大立光（3008）以紅盤開出，但在盤中翻黑，收盤價3875元、跌幅0.39%；台積電（2330）開低走低，終場收在246.5元、跌幅1.99%；鴻海（2317）跌勢最兇，並跌破75元，終場收在72.8元、跌幅3.58%。

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日韓貿易戰正式開打，半導體供應鏈緊張看待，半導體類股下跌1.88%，但台灣也可能受到轉單效益獲利，部分個股收紅。創意（3443）跌停、立積（4968）下跌6.05%，易華電（6552）下跌5.17％，南亞科（2408）、聯發科（2454）、華邦電（2344）跌幅皆逾1%；收紅個股包含旺宏（2337）、南茂（8150）、迅杰（6243）等。

在金融類股中，金控雙雄國泰金（2882）下跌0.25%、富邦金（2881）下跌0.83%，玉山金（2884）、開發金（2883）各跌0.99%、0.77%；上海商銀（5876）、台新金（2887）、中信金（2891）等上漲。

至於其他亞股表現，日經指數下跌2.23%、南韓綜合指數下跌2.36%、香港恆生指數下跌2.69%、上海綜合指數下跌0.82%。

台股自上周二（7/30）開始已連續一周下跌，根據證交所統計，上週（2019/7/29~2019/8/2）外資在集中市場賣超422.65億元，外資總持有股票總市值較7月26日的13兆2,486.44億元新台幣，減少4,818.56億元。