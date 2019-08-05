風電商機！東元電機統包CIP陸上變電站　彰芳、西島風場從設計到施工100％承包

▲左起為哥本哈根基礎建設基金台灣區執行長侯奕愷、東元電機總經理連昭志。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

台灣離岸風電開發本土化最多項目的哥本哈根基礎建設基金（Copenhagen Infrastructure Partners，CIP）今（5）日攜手東元電機簽署「陸上變電站EPC統包」合約，將在彰濱工業區興建陸上變電站，將CIP所負責開發的彰芳、西島相鄰兩個風場的發電，併入台電變電所。

東元電機未來將統包CIP在台灣的首座離岸風場陸上變電站，原先，政府要求開發商陸上變電站本土化僅需採購配電盤、開關跟變壓器三項零組件，比重僅佔訂單總額約25％，現在則是把彰芳、西島兩座風場，從設計、採購到施工百分百皆由東元執行，合約金額近20億元，2021年竣工。

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CIP台灣區執行長侯奕愷表示，CIP的彰芳西島計畫是目前全亞洲最大規模、本土化比重最高的計畫，目前已正式展開專案融資 ，而即將簽署的最後幾張本土化合約，一樣需具有融資可行性，獲得銀行團認可。

▲CIP攜手東元電機簽署「陸上變電站EPC統包」合約。（圖／記者姚惠茹攝）

東元電機總經理連昭志表示，CIP申請的「彰芳風場」及「西島風場」兩處風場，滿發發電量加總為600MW容量，變電站位於彰濱工業區內的「離岸風電陸上設施專區」，整體規劃第一階段的100MW將在2021年底聯網發電，第二階段500MW將於2023年聯網。

連昭志表示，東元將承攬引接上岸的海纜，整合兩處風場的輸出電力，銜接至陸上新設變電站，再傳輸至台電變電所加入供電網路，預計將採遠端監控，建置成無人變電所，且主要設備全部採用台灣製造商，也包含東元生產的電力設備。

東元電機指出，預計將會優先採購台灣產製的陸上變電站的所有機電設備零件，以及選用本土的土木施工協力廠商，初步估算佔承攬金額約98%以上，正式開工預計將在2020年初。