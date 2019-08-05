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威力彩頭獎衝16.5億！彩券行買氣大增近九成　彩迷盯「總統牌」拚發大財

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▲▼今天晚間開獎的威力彩，累積頭獎獎金上看16.5億元，吸引不少民眾前來試試手氣。（圖／飛來發彩券行提供）

▲今天晚間開獎的威力彩，累積頭獎獎金上看16.5億元，吸引不少民眾前來試試手氣。（圖／飛來發彩券行提供）

記者紀佳妘／台北報導

隨著七夕情人節以及父親節即將到來，荷包難免會大失血，民眾不妨買張威力彩試試手氣，今（5）日晚間開獎的威力彩連槓44期，累積頭獎獎金上看16.5億元，續創今年新高，若有幸運兒一注獨得，將是今年最高的單注獎金、公益彩券第4屆（2014年）以來第4高單注獎金。

在高額獎金帶動下，投注站買氣也持續攀升，台彩指出，今晚開獎的威力彩預估銷售達4.6億元，較前一期（8月1日）增加一成，相較7月平均單期銷售2.46億元，成長幅度達87%。

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飛來發彩券行業者表示，今晚威力彩開獎的頭獎金額上看16.5億元，買氣強強滾，以前路過買一張或兩張，現在加碼買三至五張都有，店裡除了貼出海報宣傳之外，同時還搭配廣播，「今天晚上就要開獎，趕快來買、趕快來買」等語，只要走過或路過的民眾一定會聽到，藉此提高買氣。

▲▼為因應2020大選，業者推出目前最夯的「總統牌」提供民眾參考。（圖／飛來發彩券行提供）

▲為因應2020大選，業者推出目前最夯的「總統牌」提供民眾參考。（圖／飛來發彩券行提供）

業者指出，為因應明年大選所推出的「總統牌」，以各大候選人的姓氏筆畫組合為主，像是以柯文哲來說，每個單字筆畫依序為9劃、4劃及10劃，總筆劃為23劃，而蔡英文則是（15劃、9劃、4劃、28劃）、郭台銘（11劃、5劃、14劃、30劃）、朱立倫（6劃、5劃、10劃、21劃）、韓國瑜（17劃、11劃、13劃、41劃）。

業者透露，由於許多彩迷心中只有2個號碼，這時就會提供「時事牌」給客人，目前總統牌最受歡迎的是郭台銘，其中又以年輕、中年族群占最多，不少人想靠著威力彩頭獎16.5億元一夕致富，做一個發財夢，就算沒有中頭獎，貳獎也有1200餘萬。此外，業者也說，除了總統牌外，2020年不僅是總統大選，也是東京奧運的體育盛事，因此也有所謂的奧運牌，「2、20」等號碼最近也很夯。

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關鍵字：威力彩,台彩,頭獎,幸運兒,財神爺,總統牌,時事牌,飛來發彩券行,彩迷

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