10大高薪行業大公開！　機師含金量最高平均月薪破25.3萬奪冠

▲根據統計，航空駕駛員平均月薪為25.3萬元，位居各職類之冠，羨煞不少人。（示意圖／視覺中國CFP）

記者紀佳妘／台北報導

暑假是求職旺季，不少社會新鮮人期盼能找到一份含金量高的工作。根據勞動部最新公布的職類別薪資調查，10大高薪工作由航空駕駛員以平均總月薪25.3萬元奪冠，其餘醫師、精算師、職類運動員等全入列。

根據勞動部公布2018年7月職類別薪資調查，觀察國內10大高薪工作表現情形，航空駕駛員以總薪資25萬3,657元奪下冠軍寶座，緊追在後的是精算師（18萬1,830元），其餘第三至五名則分別為醫師（16萬3,842元）、地質、採礦、鑽探、冶金工程師（12萬4,851元）電子工程師（12萬4,358元）。

請繼續往下閱讀...

至於第六至十名則依序為「船舶監管人員（含引水人員）」（12萬1,158元）、「財務、經濟及投資分析研究人員」（12萬730萬元）、職業運動員（11萬8,928元）、發電信設備操作員（10萬9,128元）、電信工程師（12萬1,158）。

勞動部官員表示，擁有一技之長的勞工薪資水準較高，特別是醫師、工程師、精算師等工作，而航空駕駛員、職類運動員等從業人員則因專業能力門檻高，薪水也跟著隨之提升。

另據104人力銀行先前調查指出，AI（如對談機器人研發工程師）、長照（如照護系統整合管理師）、網紅（如網紅經紀人）、遊戲（如遊戲劇情編劇）、寵物（如寵物保母），成為近年來5大新興行業，顯現求職者除了必須掌握潮流趨勢外，也須更留意產業動向，與民生消費息息相關的行業也相當具有潛力。