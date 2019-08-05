劉克襄、范特喜點評傳統市場　菜市場金馬獎十月出爐

▲名作家、中央社董事長劉克襄擔任經濟部今年度品牌市集的評審團主席，要為全民選出具「台灣真味」的優良攤商。（圖／記者李毓康攝）

記者林淑慧／台北報導

傳統市場再進化！經濟部今（5）日表示，「菜市場金馬獎」將於八月針對全台公有市集及攤商進行評核，今年特別請來名作家、中央社董事長劉克襄、范特喜微創文化創辦人鍾俊彥等實務專家，預估今年摘星總數可望再創新高。

經濟部中部辦公室主任郭坤明表示，2019經濟部品牌市集、優良市集暨樂活名攤評核，今年全台共有25處公有市集、291處攤鋪經地方政府推薦參加中央評核，爭取星級榮譽。

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今年評審團特別跨域引進實務專家，擴大社會參與，除了中央社劉克襄董事長擔任評審團主席外，也邀請良食究好執行長吳季衡、范特喜微創文化創辦人鍾俊彥、有方文化社長余宜芳、凡止文創設計總監徐璽、和作家楊路得加入我們評審團的陣容。

「傳統市場是城市中最深入生活的公共空間，在現代化的過程中，如何保留「接地氣」的差異化特色，延續生活美學、人情味，打造專屬於的『傳統市場』的品牌，這是今年度評審團在評核作業中，期待能看見的『台灣真味』。」劉克襄說。

另外，經濟部也鼓勵具備品牌市集認證之市集，進一步挑戰「五星優良市集」認證，臺北市士東市場、臺北市華山市場、新北市瑞芳美食廣場、臺中市逢甲觀光夜市攤販集中區等四處市集，將成為第一批挑戰五星優良市集之傳統市集，評核結果將於十月份決定獎落誰家。