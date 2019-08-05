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傳子不傳女難改　女性拋棄繼承5年來僅少0.6個百分點

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▲上班族,低頭族（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲根據財政部統計，女性拋棄繼承改善的情形仍然緩慢（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳靜君／台北報導

財政部公布「107年財政部性別統計年報」，根據年報顯示，在遺產稅實徵案件中，進一步觀察，女性拋棄繼承者從103年的56.8%減少到56.2%，減少了0.6個百分點。

根據財政部統計，從遺產稅的實徵案件，男性的被繼承人仍居多數，但女性的被繼承人的比重卻近年來有則有日漸增加的情況，女性被繼承人的比重從103年的32.8%增加到36.4%，增加了3.6個百分點。但是女性拋棄繼承者，仍未見好轉，103年女性拋棄繼承者有56.8%；至去年也僅降為56.2%，僅下降了0.6個百分點。

請繼續往下閱讀...

進一步分析男女受贈的比例，107年男性贈與人的比重是53.7%，比起103年的55.7%，減少了2個百分點，女性則占了46.3%。但是受贈人來看，男性受贈者占比去年為60.4%，女性則有39.6%，相較5年前的也僅增加了1.5個百分點。

從去年的遺產與贈與案件來看，女性受贈與繼承的情況稍有改善，國人的「傳子不傳女」、「肥水不落外人田」的觀念仍根深蒂固，仍需改善當中。

▼男性、女性繼承人與拋棄繼承遺產的情形。（圖／財政部提供）

▲▼女性繼承遺產的情形。（圖／財政部提供）

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關鍵字：繼承人,拋棄繼承,傳子不傳女,遺產,財政部,男女不公平

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