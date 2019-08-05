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上半年全台網購額逼近千億元　經部：全年可望再創新高

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▲經濟部今（5）日發佈最新統計，今年上半年電子購物業營業額達970億元，年增6.6%，為歷年同期新高。(圖／經濟部提供)

▲經濟部今（5）日發佈最新統計，今年上半年電子購物業營業額達970億元，年增6.6%，為歷年同期新高。(圖／經濟部提供)

記者林淑慧／台北報導

民眾消費管道轉移，推升網購市場快速成長，經濟部今（5）日發佈最新統計，今年上半年電子購物業營業額達970億元，年增6.6%，為歷年同期新高；官員表示，在業者積極提供多元支付工具及跨業合作下，今年營收可望突破2000億大關，再創新高。

經濟部統計處官員指出，民眾消費習慣轉變，電子購物業去年營業額達1,894億元，創歷年新高，年增12.4%，近8年平均每年成長8.1%，優於整體零售業之1.1%，占整體零售業比重由3.2%增至5.1%。

請繼續往下閱讀...

依據電子購物業銷售商品結構觀察，2017年以家庭器具類占28.8%居首位，較2013年提高10.6個百分點最多，資通訊商品占22.6%居次，較2013年增加6.1個百分點，兩者合計逾五成，顯示民眾對電子及家電產品透過網路購買接受度提高.

官員指出，文教及娛樂用品類占比則從2013年的24.2%下滑至2017年的7.9%，減少16.2個百分點最多，主因少子化及資訊傳播多元化，書籍、雜誌及娛樂用品銷售下滑所致。

不過，網路商品資訊透明，價格及品項查詢容易，也普遍帶來市場價格競爭，讓電子購物業者面臨價格競爭激烈、毛利偏低的經營難題；官員也提醒，強化AI技術輔以大數據，精準掌握消費者需求，推動跨國電商合作，將是業者未來的努力方向。

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關鍵字：網購,電商,電子商務,經濟部

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