中美貿易戰衝擊！墨西哥取代中國大陸　成美國最大貿易夥伴　

▲今年上半年中國大陸已不再是美國最大的貿易夥伴了。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

《華爾街日報》今日報導，今年上半年中國大陸已不再是美國最大的貿易夥伴，因為在美國和中國大陸持續的貿易戰中，這兩個全球最大的經濟體間的進出口貿易量不斷下降。

美國商務部於上週五（2日）的貿易報告中指出，上半年，美國從中國大陸的進口與去年同期相比下滑12％；出口下滑19％，上半年中美雙方的貿易總額為2,896.9億美元（約新台幣9.21兆元）。10幾年來首次低於美墨，以及美加的貿易總額。

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該報導指出，美國從其他國家的進口成長，抵消了從中國的進口缺口。

而且，該報導表示，美國從越南的進口在上半年成長33％。早在美國總統川普(Donald Trump)課徵關稅之前，許多中國大陸的低薪製造業就流向越南了。同時，美國從日本、韓國、墨西哥和歐洲的採購量也增加了。

川普在上週六（3日） 於推特（Twitter）上表示：「中國大陸向我們支付了數百億美元，這是透過他們的貨幣貶值和使用大量資金讓系統維持運作才能維持。到目前為止，我們的消費者並無為此付出代價，美國也沒有產生通貨膨漲。也不需美國聯準會（Fed）的協助」。

而且，川普在另一則推文中指出：「現今許多國家都在跟我們商談『真正』的貿易協定，因為沒有國家願意成為被課關稅的目標」。