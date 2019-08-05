雲端最有錢／用3萬塊滾出千萬　上班族的18%這樣賺

新聞節目中心／綜合報導

Fed宣布降息1碼，市場視為利多出盡，順勢大跌，這是不是空軍來襲熊市降臨的訊號? 在這樣的情況下，股市該如何操作? 雲端最有錢第50集節目特別邀請兩位專業投資人，曾經經過金融海嘯的洗禮，在不斷的鑽研後，悟出一套操作心法，用本益成長比及總報酬本益比，挑出成長股，結果在短短幾年間，就讓原來少少的3萬塊資產翻倍成千萬。

另外一位退休的空軍戰鬥機維修教官楊燁，18%受影響，他努力學習股市的技術分析，也擺脫了軍人退伍當管理員的魔咒，用不多的50萬本金，賺得每年百萬以上的獲利。想擺脫低薪魔咒的你，聽仔細囉!

▼《ETtoday新聞雲》全新製作財經節目—《雲端最有錢》每周一下午12點至1點直播。（圖／新聞節目中心）

請繼續往下閱讀...

▼▼加入臉書粉絲頁訂閱直播通知也可以看得到喔！

《ETtoday筋斗雲》



《ETtoday新聞雲》



《播吧》

關於《雲端最有錢》

老闆總是不加薪，想投資又不知道該怎麼規劃? 上沖下洗的股市如何套利? 區塊鏈加密貨幣又是什麼? 2019景氣混沌不明，資產怎麼配置才能錢滾錢? 從台股震盪中賺到買菜金、從基金佈局中賺到旅遊金、從房產配置中越換越大間!《ETtoday新聞雲》推出全新節目《雲端最有錢》由資深財經媒體人邱沁宜擔任主持人，帶您輕鬆聊天讀懂財經，最賺錢的經驗分享、最新潮的投資趨勢、虧大錢的地雷閃避，都在《雲端最有錢》與您分享!

資深財經媒體人邱沁宜，20年投資資歷，專訪過逾百位上市櫃公司CEO，台灣唯一擁有理財規劃師證照的財經主播，著有「投資越簡單越好賺」、「理財好像談戀愛」等書，台大北大EMBA畢業，永遠在探索世界的學習者，相信人生最棒的投資就是投資自己。在《雲端最有錢》要帶你探索世界新趨勢，搞懂生活中的投資密碼，ㄧ起邁向財富自由人生自由之路。

《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作財經節目—《雲端最有錢》於1月16日起，每周一下午12點至1點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。