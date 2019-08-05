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瘋電影／我出去透透氣　德國諧星哈沛科可林童年生活

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文／賴賴

▲▼我出去透透氣。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

文青電影，文意味十足，這位哈沛科可林果然是個才子，不僅是反應疾速卻又能天外飛來一筆的令人發笑，高級幽默表演藝術家，沒想到這樣一位從小就擅長逗樂周遭長輩的開心果，卻無法留住抑鬱的母親，母親自殺對兒童有著極大的心理傷害，電影不僅場景豐富，復古風格更使人懷念那個人情味十足，鄰居親戚關係緊密的時代，非常好看，細膩生動感人。

不刻意灑狗血的在母親身上著墨，一個痛苦的經歷，兩幕戲帶過，接著祖父母照顧孫子，有可能被德國政府不允許，因為太老了，這才發現德國的兒童照顧政策早在四十年前就超越我們了，事件一波一波相繼發生，可以感覺這家人真的是好忙，沒有太多時間去發洩失去親人的痛楚，也因此，更令人感到心酸。

非常細膩的導演手法，劇情流暢無冷場，情感自然流露心很暖，視覺創意有巧思。


片　　名：我出去透透氣
英文名稱：All About Me
類　　型：溫馨/家庭、歷史/傳記、劇情
上映日期：2019-08-02
片　　長：100分鐘
導　　演：卡洛琳林克(Caroline Link)
演　　員：朱利斯衛考夫(Julius Weckauf) 、 露易絲海爾(Luise Heyer) 、 烏蘇拉韋納(Ursula Werner) 、 約希姆克羅爾(Joachim Król)
國　　家：德國
語　　言：德語
發行公司：車庫娛樂


劇情大綱

改編自德國喜劇演員哈沛科可林同名傳記，漢斯彼得（朱利斯衛考夫 飾）是一個在充滿關愛的環境中成長，生性樂天的九歲小男孩，有他在的地方總是充滿了歡笑，在他的奶奶開的雜貨店裡，他就是家人最好的開心果。

然而，漢斯彼得原本充滿活力的母親瑪格莉特（露易絲海爾 飾）卻在一場手術後深陷憂鬱之中，陰影逐漸壟罩漢斯彼得的日常生活，絕望的父親在將漢斯彼得交給祖父母照顧後，便不知去向。

漢斯彼得的爺爺奶奶以愛與關懷陪伴他走出低潮，並學習以自己的喜劇天賦療癒傷口，並將歡笑帶給大眾，最終成為德國家喻戶曉的喜劇明星。

▲▼我出去透透氣。（圖／yahoo）

▲哈沛科可林果從小就有表演天分。

▲▼我出去透透氣。（圖／yahoo）

▲阿公阿嬤終於騙過調查員，讓一家不分離。


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關鍵字：瘋電影,我出去透透氣,賴賴,朱利斯衛考夫(Julius Weckauf),露易絲海爾(Luise Heyer),烏蘇拉韋納(Ursula Werner)

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