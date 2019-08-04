政院拍板廢「印花稅」！最快下會期立院3讀　2020年將走入歷史

▲蘇貞昌。（圖／記者莊喬迪攝）



記者邱茀濱／綜合報導

行政院長蘇貞昌日前拍板廢除印花稅法，而財政官員也表示，將盡快提出「印花稅法」廢止案送交行政院通過後，就轉請立法會審議，最快將在下個會期三讀，2020年取消每年約高達120億元的印花稅。

中華民國工商協進會5月21日和行政院長蘇貞昌進行「工商早餐會」時表示，印花稅與營業稅有重複課稅之嫌，並建議廢除印花稅。蘇貞昌當場指示財政部，在財政有餘裕及堅持財政紀律的情況下，朝取消方向研議，一個月內要提出作業方式，並重新考量印花稅與貨物稅的問題。

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據知情官員透露，財政部的評估報告具體建議廢止「印花稅法」，蘇揆日前核示「同意」，廢止印花稅政策終告拍板定案，並交由立法院審議，而由於執政黨籍立委居多數，可望順利完成三讀。

▲財政部表示，印花稅是地方政府重要財源，取消必須要有相對的財源。（圖／記者陳韋帆攝、示意圖）



印花稅屬地方稅，是地方重要財源。對於是否透過開徵能源稅，或是用改徵營業稅的方式來支應印花稅，財政部長蘇建榮表示，改課營業稅也是可以考量的配套之一，但是最直接方法，像當年土增稅減半的方式編列預算來支應。

行政院研議後認為，印花稅確實是個不合時宜的稅制，長期遭工商界質疑與營業稅重複課稅，政府應正面回應工商界的建言，但若取消印花稅併入財劃法的修法思考，2020年恐怕陷入大選爭議。

對此，國民黨立院黨團總召曾銘宗說，印花稅課徵爭議了20年，每次提出後政府都尊重財政部專業決定，這次蘇貞昌不讓財政部講下去，顯然極度不尊重財政部決策權。他說，「選舉到了，蔡政府要扮演聖誕老公公，若真要廢，中央要想出替代方案彌補地方財源，送立院後國民黨也會好好把關，評估有無廢除的必要。」

▲近年印花稅收情形。（圖／財政部提供）