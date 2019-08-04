台積電5奈米好衝　明年月產能上調15%、加碼至45000片

▲全球半導體業今年表現不佳，台積電獨強。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

在大環境一片低迷下，全球半導體業哀號，台積電（2330）卻獨強。根據台積電供應鏈透露，由於5奈米能見度優於預期，因此將明年第1季量產的月產能規劃由39000片上調至45000片，產能提高約15%。

步入旺季，台積電已透露7奈米在下半年的產能利用率相當滿；在各國積極投入5G基礎建設，以及網路運算（network processing）需求熱絡下，正在進行風險性試產的5奈米，量產進度將提前。

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台積電5奈米製程於3月份便已展開風險性試產，4月份正式對外宣布試產進度，然而在進入試產期間，因中美貿易戰起伏不定，影響IC設計業者投片裹足不前，終端需求保守等因素影響，市場一度傳言，5奈米投片進度將放緩。

然而，台積電發言體系於日前法說會針對5奈米釋出正面訊息，且比第1季時還要樂觀。由於高效能運算（HPC）客戶對5奈米製程需求強勁，將加速5奈米製程建置，就連「設備都要早點進來」。供應鏈更進一步證實，5奈米明年第1季月產能規劃上調15%，預計每月生產45000片。

▼台積電5奈米能見度高。（圖／達志影像）

根據Gartner，台積電和三星在晶圓代工仍為競爭者，然而台積電聚焦在特定晶圓技術，專心提供客戶代工服務；三星則是記憶體起家，晶圓代工以自家產品需求優先，因此技術零散。從營收與市占來看，台積電去（2018）年晶圓營收為342億美元，市佔率54.4%，遙遙領先晶圓代工營收僅48.4億美元、市佔率7.7%的三星。

相較於7奈米製程，5奈米在ARM Cortex-A72的核心的微縮功能多1.8倍的邏輯密度、速度增快15%，同時具有極紫外光（EUV）技術，能提供製程簡化的效益。

台積電董事長劉德音表示，5奈米將於明年第1季投產（fully in production），和競爭者最大不同是全面性移轉（full notes drive），將會是業界第一個量產5奈米，領先全球。

台積電總裁魏哲家也強調，台積電的5奈米將是迎接客戶需求最強勁、產能最大量的製程，會成為台積電最持續（longlasting）的製程。

▼台積電董事長劉德音對自家5奈米製程相當有信心。（圖／記者季相儒攝）