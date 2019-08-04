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7pay上線2天被駭「盜刷千萬元」！資安漏洞修壞荒廢　9月底確定收攤

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▲▼7-Eleven,日本小七,日本7-11,便利商店。（圖／路透）

▲日本超商7-Eleven推出的行動支付「7pay」App卻發生問題。（圖／路透）

記者楊絡懸／綜合外電報導

日本超商7-Eleven於7月1日上線行動支付「7pay」，聲勢浩大風光，豈料剛上線沒多久就遭非法盜用，約900人受害，盜刷金額約5500萬日圓（約新台幣1600萬元），7pay捲入資安風暴，緊急關閉系統並承諾補償受害者，然而安全性問題短期內無力改善，該公司8月1日宣布，將於9月30日終止7pay服務，所有盜刷損失都由公司補償。

「7pay」標榜操作簡單，註冊App會員不用帳號密碼，只要登入後就直接綁定銀行帳戶、信用卡或消費金融卡，就可直接在日本超商7-Eleven掃描QR碼或二維條碼消費使用，上線後吸引約150萬名會員註冊。這是7&I控股公司（Seven & I Holdings Co.）準備在今年打下日本電子支付市場的戰略之一。

請繼續往下閱讀...

▲日本超商7-Eleven推出行動支付「7pay」App。（圖／東方IC）

▲日本7pay一推出，隨即發生資安風暴。（圖／東方IC）

豈料，7pay風光上線後，隔天就被海外IP侵入盜刷，多數用戶反映出現了未授權交易，7月4日累計超過900名用戶帳號遭盜用，盜刷金額高達5500萬日圓（約新台幣1600萬元），嚴重到7pay社長小林強召開記者會，趕緊暫停新用戶註冊及儲值服務，卻無法對外解釋支付系統為何出現漏洞，也不了解「兩階段驗證」，讓7pay陷入資安風暴中，引起外界輿論批評聲浪不斷。

經過警方調查，7pay系統遭駭是「整合式清單」攻擊，並逮捕了2名中國籍嫌犯，其中一名22歲嫌犯供稱「受他人指使」，利用組織提供的7pay用戶資料，大量購買商品後再轉賣牟利。整起7pay盜用事件朝向跨國網路犯罪集團方向偵辦，受影響人數下修至808人、涉及3871萬日圓（約新台幣1140萬元）。

▲7&I控股緊急召開記者會致歉。左二為7&I控股副社長後藤克弘。（圖／達志影像／美聯社）

▲7&I控股緊急召開記者會致歉。左二為7&I控股副社長後藤克弘。（圖／達志影像／美聯社）

7&I控股副社長後藤克弘特別組成部門以處理7pay安全性問題，7pay暫停新用戶註冊、無法使用信用卡功能，整個App已經進入荒廢狀態，同期上線的FamilyPay等電子行動支付已擴展市場版圖。原本各界以為7pay將維修整頓、重新上線捲土重來，1個月後，7&I控股召開緊急記者會，向受害用戶致歉、承諾補償損失，同時也宣布無法有效改善7pay系統安全，因此決定於9月30日終止7pay服務。

7-Eleven投入龐大資源執行電子支付計畫，卻無法保證7pay系統100%安全，上線1個月後即走向終止服務，外界不知情7pay系統發生什麼困難，也不確定7-Eleven是否即刻放棄日本的電子支付市場。後藤克弘猶如埋下伏筆表示，目前正設立規模更大的安全對策，對於集團經營，7pay的終止並沒有造成太大的影響，未來調整好也可能重新挑戰。

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關鍵字：7-Eleven,7-11,7pay,7&I控股,日韓要聞

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