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商業周刊／揭秘關燈工廠　「這設備到月球都能生產」

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圖／商業周刊提供

▲那天我走進工廠，裡面沒有人，只有點點綠光。（圖／商業周刊／攝影駱裕隆）

文／黃靖萱 攝影／駱裕隆

一場iPhone生產挪移的追蹤之旅，讓我們看到，當分散生產時代來臨，供應鏈開始破碎重組，台灣，卻仍被「集中」2字制約。集中在中國，集中在蘋果單一客戶，只跟隨手機景氣起落，只有一種生存解方：逐更便宜地區生產的「人口紅利」而居 ，只相信規模經濟。

這一站，我們前進深圳。30年前，一個深圳的關外小鎮「龍華」，因為鴻海的進駐，高峰時帶進30多萬人在這生活著，形成全球罕見的巨型工廠。

請繼續往下閱讀...

這裡，曾是全球最吃人口紅利的聚落，如今，反轉卻最大。

神秘、封閉、森嚴的富士康龍華廠，曾被《華爾街日報》記者形容為紫禁城，不時，就有記者透過偽裝混入員工中，試圖潛進廠區一窺堂奧。甚至，想直擊從不對外人開放、有著數萬大軍在產線上組裝iPhone的真實面貌。

如今，看到這產線，你也許會失望。透過高度自動化設備，現在iPhone組裝線，從貼散熱片、鎖螺絲等程序都已由自動化設備接手，產線上的人剩約一半。

女工產線消失了
員工降9成，工廠照運作
光源僅剩信號燈，郭董拿手電筒巡廠

今年五月，郭台銘正全力競逐2020年總統大選的提名，當外界質疑，鴻海集團在中國的龐大事業，會讓他受制於中國，郭台銘卻回應，中國憑什麼綁架？「給我幾個月的時間，我一定會搬到更有競爭力的地方。」「因為鴻海的互聯網模式成形，燈塔工廠準備了1、2年。」

燈塔工廠，就是鴻海不受各地人力成本與能力限制，可隨時搬移的秘密武器。今年初，世界經濟論壇（WEF）公布最新一批「燈塔工廠」名單，全球已有26座燈塔工廠，其中，富士康是唯一的1家台商。所謂燈塔工廠，是指在工業4.0等尖端技術應用，能做為全球表率的領先企業。

商周團隊獨家走入龍華的燈塔工廠，這座大樓上方標著「E5」的白色廠房，經過安檢，通訊產品禁止攜入，一踏進門，廠區裡漆黑一片。郭台銘說，他來視察，還得拿著手電筒進來。這裡唯一的燈源，來自大小機台上發出的點點綠光，綠燈表示產線順暢正常運作中。

這條生產OTT電視盒的產線，從將300多個小零件打到印刷電路板上的表面貼焊（SMT）製程開始，之後再貼上散熱片、天線等，40多個零組件、機構件的組裝過程，全部都不假人手。最後，成品會自動套入透明塑膠袋裡，塞進由機器手臂自己折好的紙盒裡。

隔著玻璃，富士康工業互聯網（FII）總經理鄭弘孟，對著黑暗中作業的機台及手臂解釋，「像這樣子，我都可以搬去月球生產了，」他誇張的說。

「關燈」省人力、省空間
466億營收工廠，靠32人就撐起

過去，這整條產線的每道製程加起來，必須要318人，現在，只要32人。而這32人，多數時候不太需要動手，只要監督，在機器發出求救訊號時，再伸手排解。

工廠不須給工人作業的空間，也大大的節省產線空間，光是這個工廠，1年可以貢獻15億美元（約合新台幣466億元）營收，而若是過去大量人力生產的時代，營收頂多只有1/3。

自動化，省下的不僅是人力成本，關燈的威力還在於，機器能彼此溝通，辨識品質好壞，最後回過頭，再優化決策。

在這產線裡，SMT機器快速的打著件，電子零件必須靠著吸嘴來搬移，過去，它們固定每24小時、使用2萬8千次後，就必須停線45分鐘清洗更換。「這設備一條新台幣上億，每次停線換吸嘴，就是浪費工時耶，」鄭弘孟說。現在，鴻海監控吸嘴裡濾網的影像數據，分析過去的影像變化，知道到什麼程度，吸嘴的吸力開始下降，吸上來的零件會掉件，只要在這之前更換即可。他們發現，有時居然可以用了8萬6千次之後，再更換即可，因此又降低成本。

全球供應鏈重組
製鞋、汽車業影響最大
中國接受人口紅利消失，拚技術紅利

另一座名為「B3」的刀具工廠，是龍華園區裡第二座關燈工廠，廠內1年生產出超過1千8百萬支刀具後，送到鄭州、觀瀾廠，再加工製作出供1億支iPhone使用的金屬邊框。透過機台上的傳感器，測量刀具的震動、轉速頻率等，鴻海就能提早預測刀具壽命，在此之前，自動搬運車就送來，並自動換上新刀具。

「鴻海一直是製造企業，現在要在這製造的蛋黃（核心）上，再加上蛋白，就是製造的科技，變成一家科技服務公司。」FII副董事長、郭台銘最倚重的智慧製造大師的李傑說。

我們好奇，依照此進度發展，iPhone何時可以做到全自動生產，全程不需要人力？

據了解，iPhone仍有一些精細部分，在機器上無法克服。例如，iPhone背蓋玻璃在不同光線照射下，反射的光都不太一樣，如果用機器視覺檢查瑕疵，可能要花很長時間，鏡頭得不斷轉換才能找到問題，這一點，機器比不上人眼。

此外，iPhone有不少小零件，得讓作業員拿著鑷子才能放入，機器手臂太大，目前還無法做到。

未來，如果蘋果要讓iPhone在全球分散生產，從設計圖開始，都得連動調整。

分散，是一種新能力，自動化技術，則是必備能耐。若你選擇不遷移，你就得面對，已經用自動化升級，降低成本的對手競爭。如果，你選擇全球布局，唯有善用自動化，才能降低當地人力管理成本，以抵消區域性生產調度零件時的運費成本。

好處是，機器人不會罷工，不用談判，可24小時上班，而且隨時可搬家。

這場科技進化，是一條不歸路。麥肯錫報告就直指：自動化將是降低勞力成本重要關鍵，影響最大的是如製造、餐旅、運輸與倉儲等產業，企業可就近提供服務，不須跨國生產後再運送，到2030年之前，全球商品貿易額預計年減1兆5千億美元至3兆美元。而3D列印科技的崛起，讓大家可以就地列印零件，提高客製化的可能，影響最大的產業，現階段看來是製鞋、玩具業，但後續則會是汽車、飛機行業等。

中國，已先接受人口紅利消失的事實。勤業眾信的報告指出，截至2019年，中國勞工每小時單位工資將分別是越南的177％與印度的218％。 這也是為什麼，中國在2013年已經躍升成為工業用機器人最大買家的原因。

最多5年大局底定
拋棄「集中」思維，敢移動才能存活

電子業走出中國，iPhone也正在遷移，童子賢回顧這趟長征，坦承這是不容易的決定，「現在講到越南、菲律賓（設廠）。但是對廠商最大的結是：『我怎麼召喚其他零件廠（過去）？』」「現在台商在東南亞的布局，有點像2000年前後台商在大陸（選擇生產基地）的六神無主。」大家不知道該怎麼移，更害怕這場移動，反而讓大家加速滅頂。

然而，我們始終得做出抉擇，美國、中國、印度等強權，都正促成各地在地製造大浪，這場全球供應鏈的重組，大約3到5年內，將會大局底定。

碎鏈，終會逐步在各區域中心集結，台灣剩下的時間並不多。

時勢，會主宰企業今日需要什麼競爭力，與你的競爭力，是否仍具價值。

昔日蜜糖，今日毒藥，這趟iPhone遷移之旅，正提醒著我們所有人：越早拋棄「集中」與人口紅利的思維，我們才可能走到未來。

※迎接碎鏈時代！iPhone移出中國追蹤之旅，請見《商業周刊》1655期。本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

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一支iPhone移出中國的追蹤之旅 碎鏈時代

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