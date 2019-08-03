五星飯店年銷27萬顆月餅　完售「可疊18座台北101大樓！」

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五星飯店國賓年銷27萬顆月餅　完售「可疊18座台北101大樓」

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▲五星飯店搶攻中秋送禮商機，國賓大飯店表示，去年總計販售超過27萬顆月餅，5萬盒全數完售。（圖／國賓提供）

▲五星飯店搶攻中秋送禮商機，國賓大飯店表示，去年總計販售超過27萬顆月餅，5萬盒全數完售。（圖／國賓提供）

記者林淑慧／台北報導

中秋節檔期的月餅送禮商機，是飯店業者的兵家必爭之地，五星飯店國賓表示，去年總計販售超過27萬顆月餅，不僅5萬盒全數完售，月餅疊起來的高度超過18座台北101大樓，比世界最高峰「聖母峰」還要高。

今年中秋節檔期比往年早，讓晶華、國賓、六福、天成等飯店業者的月餅市場大戰提前三個月開打。業者觀察，在中美貿易戰持續延燒、台商回流趨勢下，助攻今年中秋節送禮市場規模成長。

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國賓大飯店表示，依據統計，旗下月餅禮盒常成為各大企業的指定送禮款，每年中秋節慶檔期都能突破5萬盒佳績，去年銷售超過27萬顆月餅，若以每顆月餅厚度3.5公分計算，疊起來高度超過18座台北101大樓，榮登飯店業「月餅王」。

造成年年熱銷的關鍵為何？國賓主管分析，除了抓住廣式月餅的經典口味外，也選用台灣優質在地食材，包含台南關廟金鑽17號鳳梨、屏東萬丹相思紅豆、台中大甲檳榔心芋等，讓月餅口味更接地氣。

最後，團隊也年年更新月餅禮盒的設計，讓送禮盡顯大氣有面子，在銷售端更是全員出動，除官網或電商通路外，更重視「人情通路」，透過各營業主管經營人脈、常客、公司行號的交誼能力，也為每年中秋月餅商機創造可觀效益。

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