影／陸客團也要砍！ 姚大光：觀光產業變祭品，經濟損失上看千億

記者林淑慧／台北報導

外傳中國大陸官方將限縮團體旅客來台，台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長姚大光今（3）日證實，陸方已開會決議限縮團客配額，目標是讓今年以來成長的陸客來台人數，回到去年水準，若加計暫停自由行旅客來台，台灣經濟效益損失將上看千億元。

兩岸交流再緊縮，中共文化和旅遊部在7月31日宣布，自8月起暫停47個城市來台自由行。消息一出，旅宿業者哀鴻遍野，今天更傳出陸方將提前限縮陸客團配額，讓國內航空產業暨國旅業者，面臨兩岸直航後最嚴酷的產業寒冬。

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▲台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長姚大光今（3）日證實，陸方已開會決議限縮團客配額。（圖／記者李毓康攝）

針對陸客團限縮的傳言，台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長姚大光今天接受本台獨家專訪時證實，陸方目前確實將縮減團客配額，縮減配額交由各省地區自行調整，將衝擊台灣觀光產業200 萬從業人員的生計，台灣觀光相關產業也將蒙受損失。

依據觀光局統計，截至今年七月底為止，陸客來台將近200萬人次；以上半年數據觀察，今年上半年來台觀光客達598萬人次，其中以泰國成長29.1%最多，中國大陸成長27.68%次之，菲律賓成長12.13%排名第三。

「大陸禁止自由行來台，將重創台灣觀光產業，」姚大光說，依陸客每人每日在台平均消費額為221美元估算，陸客在台平均停留7.4 天，到今年底若減少70萬人次，台灣將減損354億元觀光外匯收入。

姚大光指出，2018年台灣人赴大陸首度達到620萬人次，對比大陸居民來台才266萬人次，禁止陸客自由行來台，若加計航空、餐飲、大小客車租賃業、免稅店、各式賣店及夜市攤商等觀光產業鏈，台灣經濟損失至少在千億元以上。

姚大光表示，陸方首度「公告」宣佈禁止陸客自由行，是將觀光產業當成祭品，將使台灣觀光相關產業深度受傷，「這是非常嚴重的事情，200 萬的庶民大眾何辜？」