　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

陸客團也要砍！姚大光：觀光產業變祭品　經濟損失上看千億元

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者林淑慧／台北報導

外傳中國大陸官方將限縮團體旅客來台，台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長姚大光今（3）日證實，陸方已開會決議限縮團客配額，目標是讓今年以來成長的陸客來台人數，回到去年水準，若加計暫停自由行旅客來台，台灣經濟效益損失將上看千億元。

兩岸交流再緊縮，中共文化和旅遊部在7月31日宣布，自8月起暫停47個城市來台自由行。消息一出，旅宿業者哀鴻遍野，今天更傳出陸方將提前限縮陸客團配額，讓國內航空產業暨國旅業者，面臨兩岸直航後最嚴酷的產業寒冬。

▲台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長姚大光今（3）日證實，陸方已開會決議限縮團客配額。（圖／記者李毓康攝）

請繼續往下閱讀...

▲台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長姚大光今（3）日證實，陸方已開會決議限縮團客配額。（圖／記者李毓康攝）

針對陸客團限縮的傳言，台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長姚大光今天接受本台獨家專訪時證實，陸方目前確實將縮減團客配額，縮減配額交由各省地區自行調整，將衝擊台灣觀光產業200 萬從業人員的生計，台灣觀光相關產業也將蒙受損失。

依據觀光局統計，截至今年七月底為止，陸客來台將近200萬人次；以上半年數據觀察，今年上半年來台觀光客達598萬人次，其中以泰國成長29.1%最多，中國大陸成長27.68%次之，菲律賓成長12.13%排名第三。

「大陸禁止自由行來台，將重創台灣觀光產業，」姚大光說，依陸客每人每日在台平均消費額為221美元估算，陸客在台平均停留7.4 天，到今年底若減少70萬人次，台灣將減損354億元觀光外匯收入。

姚大光指出，2018年台灣人赴大陸首度達到620萬人次，對比大陸居民來台才266萬人次，禁止陸客自由行來台，若加計航空、餐飲、大小客車租賃業、免稅店、各式賣店及夜市攤商等觀光產業鏈，台灣經濟損失至少在千億元以上。

姚大光表示，陸方首度「公告」宣佈禁止陸客自由行，是將觀光產業當成祭品，將使台灣觀光相關產業深度受傷，「這是非常嚴重的事情，200 萬的庶民大眾何辜？」

ET快訊
目睹1歲愛女「胸前彈飛」破頭亡　22歲媽情緒崩潰：過彎打滑才
獨／郭台銘、柯文哲已會面　擬與王金平合體攻2020

關鍵字：陸客自由行,觀光,陸客團,台灣海峽兩岸旅行發展協會,姚大光

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

小米攜手LINE吸客 莎莉限量款行李箱昨開賣　每卡不到2000元

電競正夯　銀行推四大遊戲通路刷卡享6%回饋搶市

影／陸客自由行受阻衝擊觀光業　旅行業呼籲：開放東南亞旅客免簽來台

特力將關閉大陸13家門店　第二季認列3.78億元資產減損

空姐罷工補償旅客損失達8.05億元　長榮航：第二季財報認列損失

小英總統樂了！經部：台商回流投資突破5000億元大關　目標提前達陣

台米其林一星「添好運」員工加薪最高10%　和億集團：投資人才不手軟！

下周油價預估出爐　專家：加油要快幫你省荷包

響應酒駕新法　台灣大車隊代駕大降價最低330元起

快訊／雷雨威脅南台灣！經部發佈高雄一級淹水警示

大豐收！他挑戰日本娃娃機 狂用「甩爪」出貨...網讚佛心

來打針！醫生先「施法哼咒」1分鐘　第2針下去寶寶秒變臉：當我笨嗎？

空氣清淨機用1年還跟新的一樣？ 友見「亮點」問：濾網包裝沒拆嗎

他們親手幫臥床中風嬤洗澡 91歲阿公暖心喊話讓眾人鼻酸

他「挨餓57hrs」全身家當剩3元 暴雨天拋尊嚴乞討：只想吃飯...

w-inds.&Lead一起來了！　橘慶太開心自拍、與粉絲握手

直擊攤販！烤章魚腳竟是巨魷腳　魷魚腳泡鹼粉「增胖變軟大15%」

華晨宇唱歌「把自己逼到死去練」　示範《盛夏光年》情感超滿..學員聽傻了！

蔡阿嘎模仿「吃屎哥單挑館長」　1人分飾2角...重現超經典橋段！

超胸妹推北台灣10處絕美海景　網友歪樓：沒空欣賞風景啦！

影／陸客團也要砍！ 姚大光：觀光產業變祭品，經濟損失上看千億

保險金融與AI智慧健康區塊鏈黑客松  祭出百萬元總獎金

小米攜手LINE吸客 莎莉限量款行李箱昨開賣　每卡不到2000元

小富翁也可以享受高利　瑞興推兒童帳戶活儲利率1.06%

電競正夯　銀行推四大遊戲通路刷卡享6%回饋搶市

美股收黑！川普對中徵收關稅「衝擊自家」　標普、那斯達克創2019年最大跌幅

影／陸客自由行受阻衝擊觀光業　旅行業呼籲：開放東南亞旅客免簽來台

力挺友善農作　宏碁認購8000公斤無化肥、無農藥「彩田米」

「黃金大媽」快解套了？　專家：金價達1500美元等明年

信用卡違約金超收被金管會盯上　這4種情況要銀行退錢給卡友

中職／陳傑憲、陳重羽、王鏡銘明年歸隊　劉育辰：傑憲回內野

貓奴版放閃文！自認「跟人類社會格格不入」卻被貓包圍到無法呼吸

不斷更新／王溢正戰伍鐸　2局結束桃猿0：0富邦

韓國瑜桃園參香！前議員開車沿途猛揮「民進黨旗」　韓粉氣PUPU手刀衝上前

不斷更新／彭政閔高飛犧牲打建功　1局兄弟3：0統一

梅西砲轟南美足協貪腐　遭禁賽3個月+5萬美元罰款

快訊／馬來西亞20歲男蘭嶼打工換宿　不慎落海救起時已昏迷

來亂的！爸邀牠玩疊疊樂　規則都還沒講完...直接山崩

「能帶娃娃洗澡嗎？」　爸開門差點漏尿：怎麼是Q醬！

六都電競爭霸戰桃園市決賽　已成台灣電競賽事招牌

財經熱門新聞

金價明年上看1500美元　黃金..

下周油價預估出爐　專家：加油要..

銀行超收信用卡違約金千萬！金管..

特力將關閉大陸13家門店　第二..

美股收黑！標普、那斯達克創20..

影／陸客自由行受阻衝擊觀光業　..

千萬頭獎有2個！台彩首度年中推..

日圓貶至兩個月來新低　換新台幣..

日圓創33個月新高　換10萬比..

信用卡違約金超收被金管會盯上　..

15.2億頭獎在呼喚你！　威力..

中美貿易戰衝擊！　路透：鴻海求..

小米攜手LINE吸客 莎莉限量..

空姐罷工補償旅客損失達8.05..

更多熱門

相關新聞

吳釗燮登《華時》嗆陸「怕什麼」

外交部長吳釗燮因為中國大陸片面暫停47個城市居民來台自由行，日前在推特發文怒嗆陸方「怕什麼」，此舉讓他登上2日美國《華盛頓時報》的國際版頭版。

學者提「這4招」狠甩觀光寒流

影／陸客自由行受阻衝擊觀光業　旅行業：開放東南亞旅客免簽來台

70萬陸客不來了　政府需做這3件事

陸客不來　他估台灣飯店恐倒一半

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 柯文哲 柯P 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 許智傑 吳宗憲 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨

熱門新聞

她走心嗆蕾菈「以為自己了不起」

周末一張圖看降雨　2地區再灌大雨

買3支烤玉米！老闆炸催淚彈　5句暖哭他

陸客夫妻景福宮嗆韓國瑜：亡國佬

看電影遇渣男　她一瞥…結局完勝

三上悠亞一抬手...比基尼肉色物體蹦出！

韓國瑜怒沒說謊過！議員連7打臉

AKIRA親自報喜！流利中文驚呆網

電影院陀地位…民俗專家：佔到鬼位

騎士貼車躲陰影　遊覽車廣播一句救了他

房門忘關！5隻「天女散花」翻肚睡

雷／男友KTV摟女老闆！郭雪芙認跟他「睡過了」

聽障女點無糖珍奶　回家一吸驚覺遭惡整

糯米蒸不熟　媽一句話破解：熟了

失神撞凹2000萬賓利！霸氣駕駛說話了

更多

最夯影音

更多

大豐收！他挑戰日本娃娃機 狂用「甩爪」出貨...網讚佛心

來打針！醫生先「施法哼咒」1分鐘　第2針下去寶寶秒變臉：當我笨嗎？

空氣清淨機用1年還跟新的一樣？ 友見「亮點」問：濾網包裝沒拆嗎

他們親手幫臥床中風嬤洗澡 91歲阿公暖心喊話讓眾人鼻酸

他「挨餓57hrs」全身家當剩3元 暴雨天拋尊嚴乞討：只想吃飯...

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面