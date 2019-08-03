保險金融與AI智慧健康區塊鏈黑客松  祭出百萬元總獎金

▲「2019保險金融與AI智慧健康區塊鏈-黑客松競賽」。（圖／工研院提供）

記者姚惠茹／台北報導

「2019保險金融與AI智慧健康區塊鏈-黑客松競賽」今（3）日登場，首次針對大數據、演算法、人工智慧、區塊鏈、醫學、保險與金融等跨領域的高難度融合競賽，祭出百萬元總獎金邀請各方好手專注重症疾病AI預測、流行病預警模型、檢傷語音AI引擎、保險自動化理賠服務模組等4大主題。



人工智慧在各領域應用呈現爆發性成長，根據AppWorks 的「2019 台灣AI生態系地圖」（Taiwan AI Ecosystem Map 2019）調查，台灣是最早投入AI領域新創的國家，超過6成的企業均表示「AI分析團隊缺少所需的人才」，近期人力銀行最新數據也顯示，AI人才大夯，職缺估計超過6,000個。



因應健康醫療與金融保險科技業者對AI人才培育的需求，由財團法人工業技術研究院與台北醫學大學附設醫院主辦「2019保險金融與AI智慧健康區塊鏈-黑客松競賽」，以「產業出題x人才解題」為核心，祭出首獎30萬元獎金，總獎金100萬元的高額廣邀AI好手參賽，盼能找出創新商業模式。



工研院服務系統科技中心執行長鄭仁傑表示，隨著人體數據庫資料越來越完善，人工智慧應用領域以健康醫療衍生的創新應用絕對是核心潮流，競賽主要提供去個資化的醫療紀錄、影像及透過Azure AI平台技術支援，以合計超過一億筆數據進行競賽，希望找到更有效率的解決方案。



北醫附醫陳瑞杰院長以Health is a Choice, not Chances為題發表演講，提到隨著人口老化、慢性病患增加，全球健康產業面臨嚴峻挑戰，照護人員不足與長期照護都是問題；預估未來2025年醫療產業有20%工作需要AI協助，以自動化取代人力。



面對未來分級醫療及長期照護的需求，陳瑞杰認為，可運用區塊鏈技術運用昇級台灣的價值醫療；北醫附醫2018年啟動「健康醫療區塊鏈平台」，推出使用區塊鏈技術的「智鏈護照」，除了提升轉診服務，也能整合個人健康照護資料，提升整體資料安全性與保障個人資料隱私。