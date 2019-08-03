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小米攜手LINE吸客 莎莉限量款行李箱昨開賣　每卡不到2000元

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▲小米再度攜手LINE Friends，推出聯名的「米兔拉桿箱莎莉限量款」，昨（2）日已在中國小米商城開賣。（圖／翻攝自小米商城）

▲小米再度攜手LINE Friends，推出聯名的「米兔拉桿箱莎莉限量款」，昨（2）日已在中國小米商城開賣。（圖／翻攝自小米商城）

記者林淑慧／台北報導

喜歡LINE可愛角色的朋友們看過來！小米再度攜手LINE Friends，推出多款周邊聯名商品，包括聯名的「米兔拉桿箱莎莉限量款」，昨（2）日已在中國小米商城開賣，每卡售價人民幣399元，換算等於不到新台幣2000元就能帶回家。

暑假是親子旅遊旺季，腦筋動得快的小米，這次推出的莎莉限量款的米兔拉桿箱，是針對5歲以上孩童所設計的17 吋登機箱，依據小米商城資訊，該行李箱容量為26L，行李箱外殼印上了莎莉的臉部形象，造型相當吸睛。

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依據小米商城資訊，這只莎莉限量款的米兔拉桿箱，具備前開蓋收納空間，可放置小物品快速取出，內部也有設計小巧思，分為內衣區、外衣區、鞋子區或洗漱收納區，具有三個封閉式的獨立收納空間，還有獨立拉鎖防止內部物品掉出來，讓小朋友從小練習「自己的物品自己收。」

瞄準LINE Friends的高人氣，小米除了莎莉和熊大外觀的行李箱外，也推出莎莉洗手機以及熊大行動電源等週邊聯名商品，以吸引廣大的LINE友上網選購，挹注小米營運表現可期。

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關鍵字：小米,LINE Friends,莎莉,行李箱

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