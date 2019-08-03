小富翁也可以享受高利　瑞興推兒童帳戶活儲利率1.06%

▲小朋友也可以賺活儲高利，瑞興推出兒童帳戶活儲1.06%專案。（圖／番攝自pixabay、示意圖）

記者吳靜君／台北報導



暑假到！爸爸媽媽不只帶小朋友旅遊，也是教育子女理財的好時機。瑞興銀行堆出「瑞興小寶貝成長專案」完成開戶的小朋友，可以享受兒童活儲帳戶1.06%的高利，等於是一年期定存的機動利率。

目前市面上，推出兒童理財帳戶的銀行有永豐銀、元大銀、台新銀、北富銀以及國泰世華銀，但是大多數的優惠，都是申購基金或規劃信託給予優惠，或者是可以替小朋友買保險。

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不過瑞興銀行卻讓小朋友、孩子同樣可以享受活儲高利，賺盡人生的第一桶金。瑞興銀行的「瑞興小寶貝成長專案」是，凡是在18歲以下，本國籍的全新自然人客戶，在今（108）年底之前申辦兒童帳戶，開戶當日可存款帳戶餘額要超過1,000元，完成開戶後即可享兒童活儲帳戶優惠利率1.06%，直到年滿19歲止，活動期間開戶成功，且符合相關優惠活動資格者，另可獲得悠遊加值金200元。

瑞興銀行董事長郭釧溥表示，每一位小朋友都是家長們的心肝寶貝，但是給「孩子魚吃，不如教孩子怎麼釣魚」，瑞興銀行首次推出兒童理財帳戶，期望爸爸媽媽帶領小朋友們一同體認規律存錢的重要性，養成儲蓄好習慣。

瑞興銀行表示，「瑞興銀行小寶貝兒童帳戶」不僅在利率上提供優於市場之活期儲蓄利率條件，未來也將對持有瑞興兒童帳戶之小小VIP們，不定時舉辦理財營和多元之藝文、體能活動，同時亦將持續提供多項專屬之親子理財優惠服務。

