　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

小富翁也可以享受高利　瑞興推兒童帳戶活儲利率1.06%

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼親子,父母,家長,孩子,兒童,幼兒,家庭,餐桌,用餐。（圖／番攝自pixabay）

▲小朋友也可以賺活儲高利，瑞興推出兒童帳戶活儲1.06%專案。（圖／番攝自pixabay、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

暑假到！爸爸媽媽不只帶小朋友旅遊，也是教育子女理財的好時機。瑞興銀行堆出「瑞興小寶貝成長專案」完成開戶的小朋友，可以享受兒童活儲帳戶1.06%的高利，等於是一年期定存的機動利率。

目前市面上，推出兒童理財帳戶的銀行有永豐銀、元大銀、台新銀、北富銀以及國泰世華銀，但是大多數的優惠，都是申購基金或規劃信託給予優惠，或者是可以替小朋友買保險。

請繼續往下閱讀...

不過瑞興銀行卻讓小朋友、孩子同樣可以享受活儲高利，賺盡人生的第一桶金。瑞興銀行的「瑞興小寶貝成長專案」是，凡是在18歲以下，本國籍的全新自然人客戶，在今（108）年底之前申辦兒童帳戶，開戶當日可存款帳戶餘額要超過1,000元，完成開戶後即可享兒童活儲帳戶優惠利率1.06%，直到年滿19歲止，活動期間開戶成功，且符合相關優惠活動資格者，另可獲得悠遊加值金200元。

瑞興銀行董事長郭釧溥表示，每一位小朋友都是家長們的心肝寶貝，但是給「孩子魚吃，不如教孩子怎麼釣魚」，瑞興銀行首次推出兒童理財帳戶，期望爸爸媽媽帶領小朋友們一同體認規律存錢的重要性，養成儲蓄好習慣。

瑞興銀行表示，「瑞興銀行小寶貝兒童帳戶」不僅在利率上提供優於市場之活期儲蓄利率條件，未來也將對持有瑞興兒童帳戶之小小VIP們，不定時舉辦理財營和多元之藝文、體能活動，同時亦將持續提供多項專屬之親子理財優惠服務。
 

ET快訊
潔哥婚紗領口太低！一彎腰「D球滿到掉出來」網暴動
廟祝狂揉雪白渾圓：幫妳變大！手指「探入花園」檢查她忍十年
陸客自由行卡！西門町「包車行程沒了」大衝擊　運匠嘆：要賣車

關鍵字：瑞興,兒童,理財帳戶,規劃,高利,活儲,第一桶金,兒童理財

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

「黃金大媽」快解套了？　專家：金價達1500美元等明年

小米攜手LINE吸客 莎莉限量款行李箱昨開賣　每卡不到2000元

小富翁也可以享受高利　瑞興推兒童帳戶活儲利率1.06%

電競正夯　銀行推四大遊戲通路刷卡享6%回饋搶市

美股收黑！川普對中徵收關稅「衝擊自家」　標普、那斯達克創2019年最大跌幅

影／陸客自由行受阻衝擊觀光業　旅行業呼籲：開放東南亞旅客免簽來台

力挺友善農作　宏碁認購8000公斤無化肥、無農藥「彩田米」

「黃金大媽」快解套了？　專家：金價達1500美元等明年

信用卡違約金超收被金管會盯上　這4種情況要銀行退錢給卡友

特力將關閉大陸13家門店　第二季認列3.78億元資產減損

大豐收！他挑戰日本娃娃機 狂用「甩爪」出貨...網讚佛心

來打針！醫生先「施法哼咒」1分鐘　第2針下去寶寶秒變臉：當我笨嗎？

空氣清淨機用1年還跟新的一樣？ 友見「亮點」問：濾網包裝沒拆嗎

他們親手幫臥床中風嬤洗澡 91歲阿公暖心喊話讓眾人鼻酸

蔡阿嘎模仿「吃屎哥單挑館長」　1人分飾2角...重現超經典橋段！

華晨宇唱歌「把自己逼到死去練」　示範《盛夏光年》情感超滿..學員聽傻了！

w-inds.&Lead一起來了！　橘慶太開心自拍、與粉絲握手

雨神發威了！！！　蕭敬騰《朋友》一開口..直接下暴雨ＸＤ

他「挨餓57hrs」全身家當剩3元 暴雨天拋尊嚴乞討：只想吃飯...

7歲哥哥「暖男力」爆發！　主動關心萌娃雙胞胎、幫搬行李超心動～

小米攜手LINE吸客 莎莉限量款行李箱昨開賣　每卡不到2000元

小富翁也可以享受高利　瑞興推兒童帳戶活儲利率1.06%

電競正夯　銀行推四大遊戲通路刷卡享6%回饋搶市

美股收黑！川普對中徵收關稅「衝擊自家」　標普、那斯達克創2019年最大跌幅

影／陸客自由行受阻衝擊觀光業　旅行業呼籲：開放東南亞旅客免簽來台

力挺友善農作　宏碁認購8000公斤無化肥、無農藥「彩田米」

「黃金大媽」快解套了？　專家：金價達1500美元等明年

信用卡違約金超收被金管會盯上　這4種情況要銀行退錢給卡友

特力將關閉大陸13家門店　第二季認列3.78億元資產減損

空姐罷工補償旅客損失達8.05億元　長榮航：第二季財報認列損失

馬公港釣魚3天脫魯！陌生女屁孩直球對決…甜蜜5年　網曝：我朋友更扯

林志傑表態：返台打球仍是選項　富邦勇士有接觸

艾莉絲法文點餐「鬧了大笑話」！　店員聽傻…她下秒應對反被讚爆

LIFE・經典／東京奧運獎牌亮相　最美的設計是背後的含義

308匹！Audi新入門電動休旅「e-tron 50 quattro」續航力達300km

桃園參香！談郭王會面籲「一定要團結」　韓國瑜：藍軍分裂後果令人憂慮

蔡英文袒護？　國民黨團批：私菸案「碰到陳菊就轉彎」

40度高溫「被車壓6天」　絕命女喝雨吸樹枝…碎玻璃壓身等救援！

100％純果汁恐比含糖飲更不健康　研究：增加罹患冠心病死亡風險

一起做夢！烏鎮戲劇節十月開演　141場好戲台灣作品在列

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

財經熱門新聞

金價明年上看1500美元　黃金..

美股收黑！標普、那斯達克創20..

銀行超收信用卡違約金千萬！金管..

下周油價預估出爐　專家：加油要..

特力將關閉大陸13家門店　第二..

影／陸客自由行受阻衝擊觀光業　..

日圓貶至兩個月來新低　換新台幣..

千萬頭獎有2個！台彩首度年中推..

信用卡違約金超收被金管會盯上　..

日圓創33個月新高　換10萬比..

15.2億頭獎在呼喚你！　威力..

中美貿易戰衝擊！　路透：鴻海求..

空姐罷工補償旅客損失達8.05..

蔡英文參訪紡織股王儒鴻　見特殊..

更多熱門

相關新聞

樂天純網銀　拚開業3年內獲利

金管會近日公布純網銀的名單，國票金與日本樂天合資的樂天國際商業銀行（純網銀）預計明年的第2季末上線，而且希望開業之後的3年之內損益兩平，開始獲利。

康健人壽助篩檢心臟病　學童及早檢查

將來銀行明年中開業　短期拚業績

台南水萍塭公園兒童遊樂區開放親子不亦樂乎

喜迎純網銀執照　將來銀行：扮演活潑跳耀的鯰魚

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 柯文哲 柯P 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 許智傑 吳宗憲 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨

熱門新聞

周末一張圖看降雨　2地區再灌大雨

買3支烤玉米！老闆炸催淚彈　5句暖哭他

韓國瑜怒沒說謊過！議員連7打臉

三上悠亞一抬手...比基尼肉色物體蹦出！

電影院陀地位…民俗專家：佔到鬼位

騎士貼車躲陰影　遊覽車廣播一句救了他

目睹父母慘死　6歲兒安慰2歲妹別哭

房門忘關！5隻「天女散花」翻肚睡

她走心嗆蕾菈「以為自己了不起」

糯米蒸不熟　媽一句話破解：熟了

聽障女點無糖珍奶　回家一吸驚覺遭惡整

期望的2020總統　柯文哲秒答：郭台銘

失神撞凹2000萬賓利！霸氣駕駛說話了

月事才剛來！18歲女竟產出男嬰…醫曝真相

台北醫看診倒下送開刀房！竟收到扣費通知

更多

最夯影音

更多

大豐收！他挑戰日本娃娃機 狂用「甩爪」出貨...網讚佛心

來打針！醫生先「施法哼咒」1分鐘　第2針下去寶寶秒變臉：當我笨嗎？

空氣清淨機用1年還跟新的一樣？ 友見「亮點」問：濾網包裝沒拆嗎

他們親手幫臥床中風嬤洗澡 91歲阿公暖心喊話讓眾人鼻酸

蔡阿嘎模仿「吃屎哥單挑館長」　1人分飾2角...重現超經典橋段！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面