住飯店「先敲3下」再側身進房！　旅遊達人曝真正原因...愛妻就被O過

▲飯店有許多禁忌。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

關於飯店、旅社的靈異傳說時有所聞，尤其正逢農曆七月，最好別鐵齒踩禁忌。相信大家都聽過，進房時要先「先敲3下」，向好兄弟們示意；不過旅遊達人林龍就以科學角度解讀，透露這個動作的真正用意。

林龍在節目《震震有詞》中提到，大部分飯店的房門門把，都是銅、鐵、鋁等金屬材質，尤其是乾冷的國家，更容易會有靜電的情況產生，「像我和老婆去北海道或寒帶地方，她都想要先衝進去，結果啪~被靜電電到吱吱叫，所以說在做『叩叩叩』這個動作時，手上的靜電恰恰就給敲掉了。」

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▲旅遊達人林龍。（圖／翻攝自YouTube）

在敲門後，依照傳統民俗的說法，房客要側身進去，以免擋到好兄弟離開的路。不過林龍再度以科學角度解釋，他表示，有些飯店房間可能一段時間都沒人住，在沒使用的情況下，會累積許多廢氣、霉氣，所以房客以正面進門，便直接讓這些穢氣往身上衝，對身體不太好。

另外，還有一說是浴室容易招陰，所以進房後要先將馬桶沖水，再把浴室廁所水龍頭打開，把聚集的臭氣與晦氣一併沖掉，產生新的乾淨氣場。

對此，林龍就分享一位台灣旅客的悲慘經歷。當時，那位客人到非洲遊玩，在房間上廁所時沒先沖水，結果坐著小號的過程中，竟被毒蠍子螫屁股，讓美好旅途蒙上一層陰影。

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▼示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）