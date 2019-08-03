心儀男臉書甜蜜合照「文化女」　她情傷10年…怒傳：做鬼也不放過你　下場曝

▲楊女10年前因看到心儀的陳男和就讀文化大學的女生合照，打擊過大，從此鬱鬱寡歡。（圖／記者李毓康攝）

記者張靖榕／綜合報導

台北一名楊姓女子就讀二技時準備答應陳姓男同學追求，卻在臉書上看到對方張貼標註「文化大學」女學生的合照，深深覺得遭背叛，從此休學，情傷10年。2017年，楊女傳簡訊給陳男，詛咒「做鬼也不會放過你」，還揚言不會放過「那可惡的文化女」，要讓她死。陳男嚇得報警；然而高等法院法官認定楊女不知「文化女」其實已經和陳男結婚了，因此不構成恐嚇要件，駁回上訴確定。

陳男於2017年9月5日凌晨收到一則簡訊，內容是對方詛咒「做鬼也不會過你」，以及「尤其當年那可惡的文化女，我一定更不會放過她，讓她死…她一定得死。」由於陳男的老婆就是文化大學畢業的校友，因此直覺對方是要威脅對妻子的生命。

陳男報警後由台北地檢署以恐嚇罪起訴；楊女坦承訊息是她傳的，但原因要追朔回10年前。她解釋，2008年讀二技時，受到陳男追求，考慮很久後決定要點頭答應了，卻在臉書上看到陳男和「文化女」的合照，因此決定感情被玩弄了。

楊女因情緒受到打擊過大而休學療養，但整個人變得鬱鬱寡歡，傳簡訊時剛生產完不久，有產後憂鬱的情況。她說，當時護理師建議要「發洩心中抑鬱」才能改善健康，她才會傳出那封簡訊，但就是訊息用詞過激，「我簡訊寫得很清楚，是說做鬼的時候不會放過你，就是指我死後，做鬼會回來找他索命的意思，是一種詛咒的性質，不是恐嚇。」





▲陳男報警後，由台北地檢署以「恐嚇罪」起訴。（圖／記者林裕豐攝）

陳男表示，和曾就讀文化大學的太太愛情長跑10年，看到訊息中的「文化女」直覺就是指他的太太，但印象中二技時和楊女「沒有交集」、「對她沒印象」。判決的關鍵就在於楊女並不知道當年的「文化女」已是陳男之妻，而刑法第305條恐嚇罪是指「以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事，恐嚇他人致生危害於安全者」，若只是「在外揚言」加害，沒有通知被害人，難以構成恐嚇罪。

由於無從認定不知情的楊女意圖恐嚇陳妻，加上法官認為鬼怪神力、福禍吉凶的卜算詛咒，並非當事人能直接或間接皆配的，因此判定不在恐嚇罪的法定範圍內，並駁回檢方上訴。