美股收黑！川普對中徵收關稅「衝擊自家」　標普、那斯達克創2019年最大跌幅

▲川普愛放話及政策搖擺劇烈的特性，造成美股漲跌幅度大且頻繁。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普宣布結束美中貿易戰休兵，將於9月1日起，對價值3000億美元的中國商品加徵10％關稅。消息一宣布即打擊到自己，造成美股收黑，標準普爾500和那斯達克指數週線創下今年以來最大跌幅。

道瓊工業指數終場下跌98.41點，或0.37％，以26485.01作收；標準普爾500指數大跌21.51點，或0.73％，以2932.05點作收；以科技股為主的那斯達克指數則是重創107.047點，或1.32％，最後收在8004.074點。

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川普週四（1日）在推特宣布，將於9月1日小幅增加10％關稅，影響層面廣及價值3000億美元的中國輸美產品，再次掀起震盪。CNBC報導，雖然實際上徵收的價格僅有300億美元，僅佔美國GDP的0.14%左右，但PNC金融服務集團資深經濟學家亞當斯（Bill Adams）指出，其時間點及其所造成的信心打擊更為嚴重，恐會衝擊企業信心和支出。

摩根士丹利（Morgan Stanley）策略師澤扎斯（Michael Zezas）認為，最新一輪的關稅若得以實施，將緩慢升級或致使成長持續低迷，並可能在三個季度內加速美國經濟衰退，「其中一個關鍵因素在於，下一批被課稅的貨物中，約有68%為消費品及汽車、零組件，對經濟產生直接影響的可能性更大。」