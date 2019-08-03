「陽明戲院」9/15拆除！豪大雞排搬家、水煎包也可能掰…戲院第三代說話了

記者許力方、張菱育／台北報導

士林人跟回憶說再見！在士林夜市經營70年的陽明戲院將在9月15日結束營業，進行都更案，拆除改建成新的8層高大樓戲院和商場，舊的戲院設備、系統全部更新，最快預計3年後重新開幕。而戲院前的攤商，包括在這裡起家的豪大大雞排、蔥油餅、水煎包、青蛙下蛋等，都怕有改建粉塵影響，不排除也會跟進暫時休息。

源自台中的豪大大雞排創始人也是因緣際會下，1998年來到士林夜市的陽明戲院前擺攤，設立第一間創始總店，迅速成為指標性小吃，如今因戲院熄燈，也跟隨腳步搬離開，業者受訪時表示，接下來的店面選址原則上還是會在士林，只要有適合的點，就會開始做。

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▲豪大大雞排創始店設立在陽明戲院前，成為士林夜市指標美食。（圖／資料照）

除了豪大大雞排，旁邊的青蛙下蛋、蔥油餅、水煎包等也都可能跟著消失。尤其已經創立46年的水煎包，從民國62年擺攤至今，都已經傳到第二代，這些老字號「夜市招牌」美食都因未鄰近戲院，擔心拆除受到粉塵等施工影響，面臨搬遷的問題。附近民眾大呼「可惜」，習慣吃東西的地方以後可能沒得吃了。

台北市都市更新處說明，已經向建管處申請都市更新，都更後將規劃地上8層、地下2層的戲院與商場，1樓與地下1樓做為零售業和餐飲業使用，地下2樓則為停車場，而地上2至8樓則做為戲院影廳。

據了解，安平街以南、大東路以東、文林路101巷以北、文林路以西為都更新建物範圍，總面積約有385坪。陽明戲院第三代洪傳福出面表示，目前戲院只是暫停營業，因為申請都更過了，建照也下來了，合約是9月25日到期，屆時就會動工開始建設新大樓，「新的陽明戲院，會再重新出發。」

根據台北市都市發展局資料顯示，此都更案已於去年12月取得建造執照，預計將耗資9400多萬元重新興建8層樓高建築，基地面積約385坪、建築面積共約1877坪，預計將於2022年2月前完工。

記者2日實際走訪現場，看見有員工正在門口燒紙錢，一位資深員工無奈表示，「已經在這間戲院工作好幾年了，對於何時將歇業不清楚，至於未來老闆是否會給予遣散費，也是未知數，之後若重新開幕，應該也是找年輕小姐來工作。」

▼陽明戲院即將熄燈，未來將拆除都更蓋新大樓。（圖／記者張菱育攝）

