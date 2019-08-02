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影／陸客自由行受阻衝擊觀光業　旅行業呼籲：開放東南亞旅客免簽來台

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▲中國大陸官方宣布自昨（1）日起暫停自由行旅客來台。（圖／記者姜國輝攝）

▲中國大陸官方宣布自昨（1）日起暫停自由行旅客來台，衝擊國內觀光相關產業鏈。（圖／記者姜國輝攝）

記者林淑慧／台北報導

中國大陸官方宣布自昨（1）日起暫停自由行旅客來台，學者預估台灣觀光業損失上看新台幣274億元，對此衝擊要如何應對？優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，政府應全面開放東南亞旅客來台免簽證，並加強取締非法日租套房的地下經濟，才有機會彌補陸客不來的產值缺口。

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兩岸交流再緊縮，中共文化和旅遊部在7月31日緊急宣布，「鑒於當前兩岸關係，決定自八月一日起暫停四十七個城市大陸居民赴台個人遊試點。」其中包括沿海一線城市北京、上海、廈門、福州等地，讓國內航空產業暨國旅產業，面臨兩岸直航後最嚴酷的產業寒冬。

▲優質旅遊發展協會理事長李奇嶽呼籲，政府應全面開放東南亞旅客來台免簽證，以彌補陸客不來的市場缺口。（圖／CFP）

▲優質旅遊發展協會理事長李奇嶽呼籲，政府應全面開放東南亞旅客來台免簽證，以彌補陸客不來的市場缺口。（圖／CFP）

中華民國旅行商業工會全聯會政策顧問高洺塗指出，依據官方統計，2017年陸客來台人均日消費額約為新台幣5600元，自由行遊客的消費額比團客更高，暫停陸客自由行，台灣觀光產值損失將上看新台幣274億元。

上市櫃觀光業者表示，大陸官方限縮陸客自由行，受衝擊的產業不只有旅行社或飯店業者，還包括航空、餐飲、大小客車租賃業、免稅店、各式賣店及夜市攤商等業者，而且自由行旅客深入全台各地，比起團客，其對觀光產值的衝擊面將更形擴大。

限縮陸客自由行的首日，台股觀光類股一片慘綠，觀光指數下跌1.75%，收104.8點，下跌1.87點，災情相對慘重。另外，包括食品、百貨、運輸等相關產業也受到衝擊，股價走跌無一倖免。

陸方在台灣大選前下此重手，台灣觀光發展協會副理事長柯牧洲則指出，政府的政策不能只停留在補助旅宿業者，必須針對觀光產業鏈進行全盤考量，針對產業鏈的缺口「補破網」。

航空業人士表示，國籍航空雖首當其衝，但在華航、長榮航的營運比例來看仍屬「小災區」，對比於國內旅宿、餐飲業等「重災區」，政府在施行短期補貼方案之同時，應對症下藥多元化經營旅遊市場，以打造「國際旅遊之都」為基調，方能突破陸客不來之窘境。

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關鍵字：陸客自由行,觀光,李奇嶽,華航,長榮航空,旅行社

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