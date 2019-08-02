力挺友善農作　宏碁認購8000公斤無化肥、無農藥「彩田米」

▲宏碁志工前往金山當起一日農夫。（圖／宏碁提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏碁（2353）今（2）日，由永續長暨宏碁基金會執行長賴啟民、全球人資長林弘道，帶領志工前往金山地區，當起一日農夫下田收割稻米，並認購8千多公斤無化肥、無農藥添加的「彩田米」，力挺友善農作，更將部分稻米捐助弱勢居民、在地兒童營養午餐。

台灣單位土地農藥用量居高不下，政府帶頭推動2027年前農藥量減半政策同時，宏碁也宣誓守護永續環境從在地做起，不僅認購8千多公斤無化肥、無農藥添加的「彩田米」，實際支持友善農作，增加農民收益，落實企業社會責任，宣示守護環境的決心。

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▲宏碁永續長暨宏碁基金會執行長賴啟民。（圖／宏碁提供）

賴啟民表示，宏碁在全球各地有多元在地關懷計畫正執行中，並以「環境」和「教育」為2大重點範疇，並大力支持金山彩田米計劃，就是希望能再強化環境與教育的理念核心，讓農友、土壤生態、在地學生都能受惠。

林弘道表示，彩田米與宏碁全球總部都在新北市，彩田計劃宗旨也與宏碁長期信念不謀而合，宏碁希望在這塊土地上貢獻己力，所以除了認購契作外，也非常鼓勵員工就近親身實踐在地關懷，回饋給這塊養育我們的土地。

▲宏碁全球人資長林弘道。（圖／宏碁提供）

宏碁基金會與新北市金山彩田米友善農作在2018年正式簽約合作，並在今日收割稻米前，雙方已進行插秧、撿福壽螺等志工活動，彩田友善農作執行長楊儒門更在宏碁公司舉辦「友善農地」講座，深度分享關懷在地、友善農作的經驗與理念。

此外，宏碁也在公司內部提倡環境永續的重要性，不但全公司會議室禁用紙杯，更打造專屬APP鼓勵員工參與減塑行動，成功大幅減少免洗餐具與塑膠袋的使用量，並實行多年的「志工假」制度，讓員工每年可請兩日全薪志工假參與內外部公益活動，像是淨灘、偏鄉數位行動車等。