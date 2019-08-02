「黃金大媽」快解套了？　專家：金價達1500美元等明年

▲黃金。 （圖／達志／示意圖）

記者吳靜君／台北報導

美國總統川普昨晚無預警發了推特，9月1日起對3000億美元的中國出口項目課10%關稅，使得黃金價格大為攀升，專家表示，如果要突破最大套牢帶1500美元~1600美元要等到明年。

因為川普推特上的一句話，使得黃金價格飆漲，偏離了原本的基本面和技術面。有「黃金王子」之稱、台銀貴金屬部副理楊天立表示，市場的確有預期川普會加徵關稅，只是沒有預期到這個時間點。

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8、9月技術拉回可能性高 短期1350~1385美元盤整

但是未來黃金走勢會如何？楊天立認為有兩大方向：一，由於現在黃金價格已經漲高了，8、9月會有技術拉回，大約在1350美元~1385美元之間盤整；其次，是橫向整理，以盤代跌黃金價格就可以支撐在1,400美元。

但是楊天立認為，技術拉回的機率比較高，如果是橫向盤整的話，必須要常常發生一些小風險，像是日韓貿易戰、伊朗、北韓以及英國硬脫歐等。

明年才有機會 金價達1,500美元

但是長線來看，因為中美貿易戰是一場「持久戰」，短期之內要落幕恐怕有困難，因此黃金價格長期還是看好。楊天立曾經表示，而台灣最大的套牢帶，1500美元～1600美元。楊天立說，今年底之前黃金是無法突破1500美元，要一年之間黃金價格則有可能突破1500美元，甚至是上看1600美元。

無獨有偶，元大S&P黃金ETF研究團隊也認為，預期金價在今年底前達到1,500美元的機率並不高，但是在，歐元區現有的負利率環境將更強化，在此之下，歐元區資金購買黃金的意願將提高，可望對金價形成支撐，預期金價明年可望達到1,500美元。

小資族佈局黃金避險 部位5%到10%

至於小資族要如何投資黃金呢？楊天立認為，如果要短線操作黃金價格，因為現在金價已經偏高，不是好的時機點，但是建議可以定期定額投資，平均投資的風險。而且平時只有投資股債的小資族，因為市場的不確定性升溫，現在也開始要考慮透過黃金來避險，大約建置部位可以超過5%，甚至上看一成。

目前國際黃金價格在1438美元到1450美元之間，而台銀牌告價，黃金存摺賣出牌告價也來到每公克新台幣1456元，也是近一年來的新高點。