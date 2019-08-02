特力將關閉大陸13家門店　第二季認列3.78億元資產減損

▲特力集團今（2）日傍晚召開重大訊息說明會，宣佈將關閉旗下和樂中國13家門店。（圖／特力集團提供）

記者林淑慧／台北報導

中國大陸新零售崛起，衝擊傳統產業營運。特力集團今（2）日傍晚召開重大訊息說明會，宣佈將關閉旗下和樂中國13家門店，僅保留上海與北京二家店舖，資產減損及組織調整費用約新台幣約3.78億元，將在今年第二季財報認列。

早在2004年，特力集團以「HOLA和樂中國」進軍大陸市場，但受到電商興起影響，HOLA和樂中國只有在2013和2014年獲利，至今累計虧損超過新台幣30億元。

請繼續往下閱讀...

特力集團總裁何湯雄在今年股東會上表示，今年集團將強化三大重點，包括中國大陸零售考慮與當地廠商合作；為因應中美貿易戰影響，將加強推動南向計劃，也提出研究收掉大陸事業的想法。

特力集團表示，基於各地市場變化、集團整體資源配置考量，擬對HOLA CHINA和樂中國營運進行大幅度調整，董事會決議通過特力對於轉投資子公司特力屋(上海)商貿有限公司、特力屋(北京)商貿有限公司、特力生活家（上海）商業有限公司，合計關閉13家門店。

「大陸零售互聯網太厲害，」特力集團主管表示，旗下大陸事業每年虧損，去年虧損約新台幣3.15億元，今年預估虧損約新台幣2.25億元內，讓集團決定「壯士斷腕」，雖然預估將使今年每股稅後盈餘（EPS）減少0.74元，但自明年起每年都能少虧新台幣超過3億元，對集團營運仍有正面助益。

