商業周刊／一支iPhone移出中國的追蹤之旅

文／黃靖萱、侯良儒



在世界工廠分工邏輯逐漸被放棄的趨勢下，面對被打碎的供應鏈，下個10年，「碎鏈」已成台商佈局全球必須掌握的關鍵字。

8月，新的iPhone生產基地將在印度千廟古城誕生，讓蘋果不再只是Made in China。另一頭，印尼這個連能停大船的碼頭都沒有的小島，卻迎來蘋果第二大代工商和碩設廠，這幾場拓荒之旅，正在為台商未來10年的最大變數掀開序幕。

「（中國）這是地球上大規模製造業集結的最後一波，這個現象消失以後，分散式製造就會抬頭。」和碩董事長童子賢說。

今年1月出刊的《經濟學人》以Slowbalisation（慢速全球化）形容，全球化已經慢到如蝸牛，大家開始放棄世界工廠分工的邏輯，而要發展區域生產與經濟。在此趨勢下，「印度製造」、「美國製造」、「印尼製造」陸續崛起，大家都將自成一個製造體系。

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對於品牌業而言，若能在地供貨並非壞事，最終，這可縮短出貨時間，更快滿足客戶。只是，大家勢必得先經過一段，把供應鏈從中國撤出，重新打散到世界各地，再集結重塑的過程。

供應鏈被打碎了，這次，台商該不該出走，走去哪裡，要怎麼走？走錯了，會否加速滅頂？大家幾乎六神無主。

現實的是，時機不等人。「區域障礙會讓Slowbalisation越演越烈。北美、歐洲及亞洲的供應鏈，會從緊密結合轉為回歸本土。」《經濟學人》說。

去年9月，麥肯錫全球經濟景氣調查發現，近一半的受訪者表示，他們的公司將在一個或多個關鍵國家開展業務，以應對新的貿易政策。24％的公司，預計將擴大對在地供應鏈的投資，以應對關稅障礙。

現在，還沒有把握駕馭國際布局的台商，到底該怎麼辦才好？3條路，提供參考。

選擇一：續留中國

中國雖然失去了世界工廠的光環，但它仍是全球第二大消費市場。

台灣在這個經濟體旁，仍能槓桿它GDP每年約6.6％的成長力道，「它具有大型市場規模，足夠支撐其未來的發展，」《經濟學人》說。

即便，未來，如越南、印度或孟加拉，試圖透過勞力密集的製造業崛起，但中國已經很早就投入自動化科技，降低勞力的重要性。相比之下，「全球化放緩，非但不會遏制中國成長，反而會幫助中國更快的獲取地區霸權。」

但若要留在中國，企業可從兩個角度切入：

一，從外銷轉為內需。台商可以在地供貨，提供品牌供應內銷市場，這代表，你必須對當地市場更深更理解。

二，成為中國新製造的要角。

中國極力想要在高端製造業和美國競爭，但過去中國太過重視「應用」面，必須要將底層技術的空白補上，才能帶動相關產業。

選擇二：升級到非你不可

台積電與大立光，在這波碎鏈危機中，幾乎可以不為所動，原因很簡單，它們的技術力世界第一。

若你不想移動，就升級到讓大家非你不可。

在高度連網的時代，企業有可能在台灣，就做到全世界的服務生意。如果你還想大規模成長，布局全球仍是必經途徑，但不是到處蓋工廠就算布局。

選擇三：布局全球

《經濟學人》直指，在保護主義時代，傳統方式是通過分散供應商、建立更多製造工廠、保持更大的庫存等來增加彈性。但這不適用於今日，「現在的任務是重新設計供應鏈，使它們能夠更快的對地緣政治做出反應。」

每個抉擇，都要付出成本，但台灣不可能原地不動。在貿易退潮的時代，台灣對出口貿易依賴極深，但廣度又不足，很容易面臨邊緣化危機。

那麼，3條路，到底該怎麼選擇？你得再想清楚，未來10年，自己要成就什麼樣的企業，要成為怎樣的角色。

麥肯錫今年1月的報告《轉型中的全球化：貿易和價值鏈的未來》便指出，為了抓住全球機會，企業得更想透自身策略。

在這份144頁的報告中，麥肯錫將企業未來的全球發展策略分成「全球產品」、「創新研究」、「客製化者」、「溝通者」、「全球在地化服務」、「平台」、「資源尋求者」7種。企業的不同抉擇，就會決定你的全球布點策略。

過去，台灣傳統電子製造業偏向以「全球產品」做為發展策略──在便宜的地方設廠，並在多個市場銷售標準化零組件。然而因應慢球化時代，未來這些廠商可能將走向「客製化」，或轉型為「平台」以獲取更高利潤率，而台商若有機會發展成為平台企業，根據麥肯錫的分析，其實也不需要全球大設點，因為總部的相對位置會變得更重要。

過去20年，台灣一直都習慣代工命運，等著品牌業者給你答案。現在，在最混沌的時刻，唯有你自己，才能給自己指出最好的路。

※迎接碎鏈時代！iPhone移出中國追蹤之旅，請見《商業周刊》1655期。本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

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