華映綠能教訓！京城銀董座：地震來了先躲柱子　「相信經營者承諾」策略會改變

▲京城銀董事長戴誠志。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

京城銀因為綠能解散，7月中認列了29億元的損失，使得京城銀7月稅後純益僅為4.35億元，前7月稅後純益12.06億元，年減幅度大減-56.9％，每股稅後純益(EPS)為1.06元。

針對華映、綠能之災，外界關心，京城銀是否會調整放款方針，董事長戴誠志今（2）日表示，「地震來時，我大概都躲在柱子旁邊，等震完了再看要怎麼往下走」，大同這家公司是百年的企業，相信這家公司對於子公司的支持沒什麼改變，也檢視擔保品各方面也還好，所以才會繼續支持。但是現在就是要承認錯誤，相信經營者的承諾這策略會改變，必須重新檢討。但是大方向對產業的結構，並不會做調整。

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川普之亂 台股投資策略維持穩定

另外，外界也關心，美國聯準會「降息」台灣是否會跟進，戴誠志說，台灣的利率已經很低了，存款戶幾乎享受步道利率，即使降息也只是讓「稀飯更稀」。

但是，美國總統川普（Trump）在推特上表示，9月1日起將對其他還沒被加徵關稅、價值3,000億美元的中國大陸產品加徵10%關稅。又使得全球股市震盪，台股今日開低走低，盤中甚至一度跌逾200點，終場下跌182點，跌幅1.7%，成交量1,580億元。

京城銀行表示，目前帳上台股部位大約42億元，已經較年初的50多億元減碼，但是現在這個位置（台股指數）是很舒服的，目前放在交易目的金額大約38億元，這部分會影響損益，所以台股操作策略要比較謹慎，目前台股部位變化不會太大。