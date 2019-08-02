川普再開火...投信：陸股短線動能受壓　中長線看好內需消費、5G、AI等題材

▲ 經理人認為，陸股短期衝擊難免，中長期仍被看好。（圖／路透社）

記者李瑞瑾／綜合報導

美國總統川普突然升級貿易戰層級，將對另外針對大陸出口美國的3000億美元產品加徵10%關稅，從9月1日開始實施，涵蓋智慧型手機、筆記型電腦與兒童服裝、玩具等。全球市場風險性資產應聲下跌，原本上行的美國股市盤中重挫，三大股市收跌1%。

離岸人民幣早盤一度跌破6.97%，觸及去年11月以來低點，亞洲股市今（8/2）開盤也全面下跌，顯示短線市場動能因全球經濟前景不確定性提高而受壓。



摩根中國雙息平衡型基金產品經理張致寧分析，本次美國加稅清單涵蓋多項消費型產品，特別包括蘋果生產的大部分商品，貿易戰對雙方與全球經濟的衝擊勢必大幅提高。在九月雙方下一輪談判與新關稅上路前，美中雙方的關係變化將密切牽動全球風險性資產表現。



張致寧認為，陸股短期衝擊難免，但近期資金流入趨勢持續。隨MSCI 8月7日將宣布指數季度調整結果，並於8月27日盤後生效，中國大陸大型A股納入因子由10%調升至15%下，A股仍可望受惠被動型配置水位提高，尤以大型龍頭股為最。在策略上，短線可透過多元配置或收益型策略因應震盪加劇的狀況。



至於投資布局策略，張致寧指出，中長期仍看好「中國股市成長策略」，以主動式由下而上選股，選擇長期增長潛力良好、品質與流動性較佳的標的，包括營收以內需為主的消費產業、大型龍頭醫保公司、科技板塊中如軟體、5G、AI等長期增長題材。或透過「中國股市收益策略」，以偏大型藍籌的高息A股搭配中國債券方式參與A股成長，將是相對穩健的選擇。



儘管短線市場波動恐進一步上揚，但張致寧認為，全球央行偏寬鬆態度，包括聯準會「預防性降息」上路，且印度、印尼、南韓、巴西等多個亞洲與新興國家均啟動降息，人行近期擴大寬鬆的可能性也大幅提高下，預期下半年全球資金仍相當充沛。



此外，張致寧表示，甫落幕的七月政治局會議，雖然不以房地產短期刺激經濟，但政策重心轉向強化「穩增長」，八月中國大陸最高領導層更將在北戴河召開會議是否針對美中貿易、經濟下行與中國建國七十週年等議題發表相關看法，後續是否可有進一步刺激政策釋出，均值得市場關注。