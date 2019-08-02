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傳廣州10.5代面板廠尋求買家　鴻海回應了

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▲外媒爆鴻海有意出售廣州10.5代面板廠，鴻海回應「公司並未擁有面板廠，不清楚此事。」

圖文／鏡週刊

因近年面板產能過剩，加上中美貿易戰衝擊下，外媒路透今（2日）引述知情人士報導指出，鴻海有意以88億美元（約2760億元新台幣）求售廣州10.5代面板廠。對此鴻海發出聲明，「公司並未擁有面板廠，不清楚此事。」而夏普則不便評論。

據了解，廣州10.5代面板廠是在2016年，由鴻海集團創辦人郭台銘和日本夏普合資設立的堺顯示器（SDP），與廣州市政府合資所設立。

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廣州10.5代面板廠是由鴻海集團創辦人郭台銘和日本夏普合資設立的堺顯示器（SDP），與廣州市政府合資所設立。

▲廣州10.5代面板廠是由鴻海集團創辦人郭台銘，和日本夏普合資設立的堺顯示器（SDP），與廣州市政府合資所設立。

路透也引述鴻海書面聲明表示，對於市場傳言或臆測，基於公司政策不予回應。而該面板廠交易如果敲定，將是郭台銘與鴻海歷來在中國規模最大的撤資案。

不過，知情人士向本刊透露：「這是郭董個人出資、夏普及廣州市政府共同投資，跟鴻海沒有關係。」

本刊詢問鴻海公關窗口表示，鴻海發出聲明，「公司並未擁有面板廠，不清楚此事。」而夏普也不便評論。


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關鍵字：鏡週刊,鴻海

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