傳廣州10.5代面板廠尋求買家　鴻海回應了

▲外媒爆鴻海有意出售廣州10.5代面板廠，鴻海回應「公司並未擁有面板廠，不清楚此事。」

圖文／鏡週刊

因近年面板產能過剩，加上中美貿易戰衝擊下，外媒路透今（2日）引述知情人士報導指出，鴻海有意以88億美元（約2760億元新台幣）求售廣州10.5代面板廠。對此鴻海發出聲明，「公司並未擁有面板廠，不清楚此事。」而夏普則不便評論。

據了解，廣州10.5代面板廠是在2016年，由鴻海集團創辦人郭台銘和日本夏普合資設立的堺顯示器（SDP），與廣州市政府合資所設立。

請繼續往下閱讀...

▲廣州10.5代面板廠是由鴻海集團創辦人郭台銘，和日本夏普合資設立的堺顯示器（SDP），與廣州市政府合資所設立。

路透也引述鴻海書面聲明表示，對於市場傳言或臆測，基於公司政策不予回應。而該面板廠交易如果敲定，將是郭台銘與鴻海歷來在中國規模最大的撤資案。

不過，知情人士向本刊透露：「這是郭董個人出資、夏普及廣州市政府共同投資，跟鴻海沒有關係。」

本刊詢問鴻海公關窗口表示，鴻海發出聲明，「公司並未擁有面板廠，不清楚此事。」而夏普也不便評論。



更多鏡週刊報導

【美中貿易再戰】川普加徵中國新關稅10% 台股大跌逾200點

蔡明忠高喊「電視不死」 打造MOMOTV 4K高畫質頻道

全台首座8K攝影棚開拍 鴻海呂芳銘：要把外流影視人才拉回來