外媒：美日貿易談判即將達成協議！　日本增購美國農產品...日本汽車銷美關稅解危

▲美國與日本的貿易談判已經接近達成一項「有限的」協議。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

美國與日本的貿易談判已經接近達成一項「有限的」協議，也許能讓日本增購美國的農產品，而且也消除美國對日本汽車課徵關稅的威脅。

《華爾街日報》報導，美國總統川普（Donald Trump）在對外的貿易談判中，多處開闢戰場，但所獲成果卻不多。此次與日本的貿易談判有所成果，也讓川普稍微鬆了一口氣。近期在上海所舉行的中美貿易談判才剛結束，目前看起來無法在短期內達成協議；此前與墨西哥、加拿大簽署的美墨加協定，是否能在國會過關也還不確定。

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該報導指出，美日貿易談判的進度在本週開始加速，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）於週四（1日）與日本經濟振興大臣茂木敏充舉行會談，而且，雙方可能會達成不需再經過國會認可的協議，這為往後雙方更全面的貿易協定鋪平道路。

此外，美國參議院財政委員會主席查克·葛雷斯利（Chuck Grassley）表示：「我認為我們與日本已經快要達成協議了」。

該報導內容也指出，川普與日本首相安倍晉三在本月和下個月都將在國家領導人的會議中見面，到時很有可能達成最後的協議。

川普在2017年上任的第一天，即讓美國退出「跨太平洋夥伴協定」（TPP），該報導指出，現在美國農民一直抱怨，倘若當時沒有退出TPP，現在就可以跟澳洲、加拿大和紐西蘭等國家一樣，更容易進入日本的牛、豬肉與乳製品市場。