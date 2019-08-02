　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

外媒：美日貿易談判即將達成協議！　日本增購美國農產品...日本汽車銷美關稅解危

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲美國與日本的貿易會議已經接近達成一項「有限的」協議。（圖／路透）

▲美國與日本的貿易談判已經接近達成一項「有限的」協議。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

美國與日本的貿易談判已經接近達成一項「有限的」協議，也許能讓日本增購美國的農產品，而且也消除美國對日本汽車課徵關稅的威脅。

《華爾街日報》報導，美國總統川普（Donald Trump）在對外的貿易談判中，多處開闢戰場，但所獲成果卻不多。此次與日本的貿易談判有所成果，也讓川普稍微鬆了一口氣。近期在上海所舉行的中美貿易談判才剛結束，目前看起來無法在短期內達成協議；此前與墨西哥、加拿大簽署的美墨加協定，是否能在國會過關也還不確定。

請繼續往下閱讀...

該報導指出，美日貿易談判的進度在本週開始加速，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）於週四（1日）與日本經濟振興大臣茂木敏充舉行會談，而且，雙方可能會達成不需再經過國會認可的協議，這為往後雙方更全面的貿易協定鋪平道路。

此外，美國參議院財政委員會主席查克·葛雷斯利（Chuck Grassley）表示：「我認為我們與日本已經快要達成協議了」。

該報導內容也指出，川普與日本首相安倍晉三在本月和下個月都將在國家領導人的會議中見面，到時很有可能達成最後的協議。

川普在2017年上任的第一天，即讓美國退出「跨太平洋夥伴協定」（TPP），該報導指出，現在美國農民一直抱怨，倘若當時沒有退出TPP，現在就可以跟澳洲、加拿大和紐西蘭等國家一樣，更容易進入日本的牛、豬肉與乳製品市場。

ET快訊
快訊／「大雷雨彈」炸中彰投！15縣市豪大雨警戒　氣象局示警：
被問愛情摩天輪進度…韓國瑜暴怒連問5次「我什麼時候說過動工了

關鍵字：川普,日本,貿易,安倍,TPP

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

商業周刊／在全球最大手機基地　看見台灣蘋概股危機

商業周刊／一支iPhone移出中國的追蹤之旅

華映綠能教訓！京城銀董座：地震來了先躲柱子　「相信經營者承諾」策略會改變

川普再開火...投信：陸股短線動能受壓　中長線看好內需消費、5G、AI等題材

外媒：美日貿易談判即將達成協議！　日本增購美國農產品...日本汽車銷美關稅解危

理財周刊／美聯儲降息在即　外匯商機即將引爆

理財周刊／美聯儲降息在即　外資熱錢湧入哪？

先探／美股成績單　FAAMG誰最嗆？

先探／法說行情　再為台股「衝一發」

新台幣收盤重貶1.94角　創一個半月以來新低

尋母之旅！海灘小美人與媽走失　黑男一把抱起「我幫妳找媽媽」

水樂園「設定錯誤」掀2m巨浪海嘯 遊客肋骨、大腿全斷...慘釀44傷

超驚悚偽裝！他塗白掛天花板1hr　下秒嬤抬頭...抱頭尖叫：這什麼？

「吃屎哥」挑戰館長78秒遭打趴 林志成嗆：根本是大人欺負小孩！

卸去指甲油...驚見黃綠色指甲嵌肉　英國醫生一把剪去「惡魔級」凍甲！

雨神發威了！！！　蕭敬騰《朋友》一開口..直接下暴雨ＸＤ

地表最強三大歌王「籃球場」集合！　周杰倫.林俊傑.蕭敬騰投籃「百發百中」

女學員挑戰「偶像劇前奏猜歌」回憶殺！　唱楊冪《愛的供養》..其他人驚：這是原唱吧

空氣清淨機用1年還跟新的一樣？ 友見「亮點」問：濾網包裝沒拆嗎

歐告跳水田想揪同伴「鬆一下」　鄉音爸秒崩潰激動喊：不不不！

商業周刊／在全球最大手機基地　看見台灣蘋概股危機

商業周刊／一支iPhone移出中國的追蹤之旅

華映綠能教訓！京城銀董座：地震來了先躲柱子　「相信經營者承諾」策略會改變

川普再開火...投信：陸股短線動能受壓　中長線看好內需消費、5G、AI等題材

外媒：美日貿易談判即將達成協議！　日本增購美國農產品...日本汽車銷美關稅解危

理財周刊／美聯儲降息在即　外匯商機即將引爆

理財周刊／美聯儲降息在即　外資熱錢湧入哪？

先探／美股成績單　FAAMG誰最嗆？

先探／法說行情　再為台股「衝一發」

新台幣收盤重貶1.94角　創一個半月以來新低

中職／因費古洛選57號！吳承諭：緣分

U12世界盃／中華8點對墨西哥　郭勇志兒子郭宸安扛先發

正面衝擊台灣觀光！70萬陸客不來　他提醒政府需做這3件事

最快10/1開罰！電動自行車超速最高罰1800元、未打方向燈加重罰

酒空男大馬路當自家　自稱唐朝皇帝李世民「ㄎ一ㄤ」語讓警險笑出

運動省保費！外溢保單2019上半年大爆發　銷售一口氣成長逾13倍

快訊／「大雷雨彈」炸中彰投！15縣市豪大雨警戒　氣象局示警：嚴防淹水

球場玩測速飆96英里　民間高手簽約運動家

他33歲年收63萬…遭10年女友嫌沒前途要分手！再補刀：你沒富爸爸

高手在民間！U12球僮吳緯晟美術班考進高苑木棒　畫出王柏融

財經熱門新聞

銀行超收信用卡違約金千萬！金管..

統一發票　有人花5元買麥當勞海..

日圓創33個月新高　換10萬比..

中美貿易戰衝擊！　路透：鴻海求..

日圓貶至兩個月來新低　換新台幣..

5-6月16張千萬中獎發票明細..

千萬頭獎有2個！台彩首度年中推..

下周油價預估出爐　專家：加油要..

即／威力彩15.2億槓龜！確定..

即／威力彩15.2億獎號出爐　..

威力彩連44槓下期頭獎上看16..

金管會出手！9銀行3天挨罰53..

5、6月期發票　16張中千萬大..

加油要快！夏天用油旺季到　下周..

更多熱門

相關新聞

投信：陸股短線動能受壓　中長線看好內需消費、5G、AI等題材

美國總統川普突然升級貿易戰層級，將對另外針對大陸出口美國的3000億美元產品加徵10%關稅，從9月1日開始實施，涵蓋智慧型手機、筆記型電腦與兒童服裝、玩具等。全球市場風險性資產應聲下跌，原本上行的美國股市盤中重挫，三大股市收跌1%。

今夏限定！太陽公主號日、韓之旅

太陽公主號豐富設施療癒你的心！

讓味蕾嗨起來！公主郵輪必去餐廳

中午飆破38度　日自衛隊9人中暑送醫

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 柯文哲 柯P 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 許智傑 吳宗憲 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨

熱門新聞

買3支烤玉米！老闆炸催淚彈　5句暖哭他

影城散場男不離開　工讀生：他沒呼吸了

平鎮最兇檳榔西施「奶茶挑戰」　臉書找到了

3歲娃上學第一天失蹤！竟偷溜回家

網紅夫妻環遊世界1年徵攝影　包吃住不給薪水

比五百萬傘還大　男爽撐行動涼亭

華山想拍全家福「巧遇女神」自願當攝影師

夫妻7年無法行房　醫一聽原因傻了

Mina在機場哭了！憔悴躲鏡頭拍攝

獨自住院！隔壁女「每晚逼近」他傻眼

變頻冷氣「2個月24小時不關機」帳單出爐

TWICE Momo爆淒慘尖叫！多賢救成員

養貓5年才敢帶回　爺1句話感動她

館長開罵反骨男孩：侮辱我形象！

台北醫看診倒下送開刀房！竟收到扣費通知

更多

最夯影音

更多

尋母之旅！海灘小美人與媽走失　黑男一把抱起「我幫妳找媽媽」

水樂園「設定錯誤」掀2m巨浪海嘯 遊客肋骨、大腿全斷...慘釀44傷

超驚悚偽裝！他塗白掛天花板1hr　下秒嬤抬頭...抱頭尖叫：這什麼？

「吃屎哥」挑戰館長78秒遭打趴 林志成嗆：根本是大人欺負小孩！

卸去指甲油...驚見黃綠色指甲嵌肉　英國醫生一把剪去「惡魔級」凍甲！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面