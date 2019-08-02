　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

打造五星級幸福職場　友達榮獲健康企業公民獎

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲打造五星級幸福職場　友達榮獲健康企業公民獎。（圖／友達提供）

▲友達在海內外成立超過150個社團，鼓勵員工在工作之餘培養多元興趣。（圖／友達提供）

記者姚惠茹／台北報導

友達光電（2409）今（2）日宣布。致力於推動職場健康，透過全方位的文化、場所、飲食、活動及系統等五大面向，打造「LOHAS五星級健康樂活+」幸福職場，以優異的整體績效表現，榮獲《康健雜誌》CHR年度健康企業公民獎殊榮。
 
CHR（Corporate Health Responsibility，職場健康）源自企業社會責任（CSR），有鑑於體認到工作場所才是促進國民健康的關鍵場域，《康健雜誌》從健康意識、健康管理、健康活動及健康飲食等面向，評選出優質的健康企業公民。友達以完整全面的職場健康員工照護方案，從170家企業脫穎而出，獲頒《康健》首屆CHR年度大獎。
 
友達光電永續長古秀華表示，友達最重要的核心價值是『以人為本』，視員工為公司重要的資產，因此在建置各種制度時，除了將法規遵循作為一切的基礎，更重要的是將安全視為第一，隨時把關同仁的工作安全環境。

在推動員工健康照護計畫上，友達投注資源建置相關平台，從文化、場所、飲食、活動及系統等五大面向著手，期待讓全員工在生理、心理、靈性等方面得到全方位的照護，落實幸福職場與人才發展的企業理念。
 
在文化塑造方面，友達自2012年發起「安全文化Safety ABC 」，從基礎的環境安全著手，提升員工安全意識，藉由各廠區的各類緊急應變演練，以及工安月活動、安全達人選拔，以宣導並深化全員安全文化。

請繼續往下閱讀...

▲打造五星級幸福職場　友達榮獲健康企業公民獎。（圖／友達提供）

▲友達榮獲《康健雜誌》CHR年度健康企業公民獎，由友達光電永續長古秀華（左）代表領獎。（圖／友達提供）

在健康場所部分，友達在全球廠區設立活力館，提供健身房、韻律教室、籃球、羽球、桌球等多項運動場地，並邀請專業教練駐廠，針對心肺功能、靈活度與協調度給予適當健身諮詢規劃。
 
在飲食方面，友達以「食在健康、食在安心」的核心理念建立健康飲食四部曲，從食材溯源、餐廳管理、檢核機制至健康餐點，把關同仁食用的安全。

友達以食材溯源監控建立食材來源資料庫，透過政府機關、檢驗單位等相關認證報告，將物料來源資訊透明化，確保食材來源供應安全。此外，友達也提供健康多元的餐點選擇，以及舒適且具有特色的環境，營造放鬆溫馨的用餐氛圍。

在系統建置上，友達透過健康風險管理系統將員工的健康狀態進行分級，提供不同的健康照護資源，並營造支持性的工作環境，由職業醫學專科醫師、護理師、安全衛生人員及單位主管走入現場，進行工作環境風險評估及改善。

此外，友達也提供員工「工作生活教練」心理諮商服務，以提升身心靈全面照護，達到工作與生活平衡。
 
友達鼓勵同仁參與社團活動，在海內外成立超過150個社團，參與人數超過5,000人，包含運動類、公益類、藝文類等類別，其中運動類包含各式球類、戶外運動、拳擊、舞蹈等近70個的社團，鼓勵員工在工作之餘培養多元興趣，並透過團體活動凝聚向心力。

ET快訊
南韓強硬反制！貿易白名單剔除日本　採取限貿措施
剎不住直撞前車！他一看嚇傻　竟是2千萬賓利...網驚：賠到脫
鬼門開第2天！男子詭坐自家水塔　消防鋸開放水已溺死
5男性侵1女！她遭火燒棄屍4天後爬滿蛆　最高院撤主嫌死刑

關鍵字：友達,健康企業公民獎

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

打造五星級幸福職場　友達榮獲健康企業公民獎

三利多加持美股　經理人：8月逢低找買點、優先布局創新科技股

谷歌母公司Alphabet登企業「現金王」寶座！　擁近3.7兆台幣...擠下蘋果　

貿易戰升溫衝擊產業鏈　儒鴻董事長：另闢東南亞第三地分散風險

蔡英文參訪儒鴻紡織　見特殊反光布料外套直呼「很厲害」

刮刮樂千萬元得主統計大公開！　40～49歲「已婚穩重男」、30～39歲「單身輕熟女」最旺

川普加稅嚇倒台股！盤中重挫逾200點　收盤重挫1.7％

小英總統樂了！經部：台商回流投資突破5000億元大關　目標提前達陣

張忠謀：科研人才很重要　對的人比對的案子重要

中美貿易戰衝擊！　路透：鴻海求售2754億元廣州面板廠

尋母之旅！海灘小美人與媽走失　黑男一把抱起「我幫妳找媽媽」

水樂園「設定錯誤」掀2m巨浪海嘯 遊客肋骨、大腿全斷...慘釀44傷

超驚悚偽裝！他塗白掛天花板1hr　下秒嬤抬頭...抱頭尖叫：這什麼？

「吃屎哥」挑戰館長78秒遭打趴 林志成嗆：根本是大人欺負小孩！

卸去指甲油...驚見黃綠色指甲嵌肉　英國醫生一把剪去「惡魔級」凍甲！

雨神發威了！！！　蕭敬騰《朋友》一開口..直接下暴雨ＸＤ

女學員挑戰「偶像劇前奏猜歌」回憶殺！　唱楊冪《愛的供養》..其他人驚：這是原唱吧

地表最強三大歌王「籃球場」集合！　周杰倫.林俊傑.蕭敬騰投籃「百發百中」

空氣清淨機用1年還跟新的一樣？ 友見「亮點」問：濾網包裝沒拆嗎

歐告跳水田想揪同伴「鬆一下」　鄉音爸秒崩潰激動喊：不不不！

打造五星級幸福職場　友達榮獲健康企業公民獎

三利多加持美股　經理人：8月逢低找買點、優先布局創新科技股

谷歌母公司Alphabet登企業「現金王」寶座！　擁近3.7兆台幣...擠下蘋果　

貿易戰升溫衝擊產業鏈　儒鴻董事長：另闢東南亞第三地分散風險

蔡英文參訪儒鴻紡織　見特殊反光布料外套直呼「很厲害」

刮刮樂千萬元得主統計大公開！　40～49歲「已婚穩重男」、30～39歲「單身輕熟女」最旺

川普加稅嚇倒台股！盤中重挫逾200點　收盤重挫1.7％

小英總統樂了！經部：台商回流投資突破5000億元大關　目標提前達陣

張忠謀：科研人才很重要　對的人比對的案子重要

中美貿易戰衝擊！　路透：鴻海求售2754億元廣州面板廠

國安私菸風暴／當庭查扣「關鍵手機」　檢調續追決策高層

水電工修冷氣竟「跑到浴室偷裝針孔」！　女屋主4天內遭錄64段私密影片

高雄鼓山中午暴雨！元亨寺旁邊坡「泥漿瀑布狂瀉」　路面遭黃水淹沒

限定5天揪情人一起喝！星巴克「白巧克力鴛鴦那堤」冒愛心　七夕對飲搭配蛋糕享優惠

男子出差緬甸衰染茲卡返台！疾管署提升該國旅遊疫情警示

快訊／陳建仁平安警衛室也涉案　國安局報告：1人買250條免稅菸

北市警守望勤務抽菸隨手丟全都錄　遭記申誡送環保局裁罰

毛孩放暑假！來東寵義診享「法式大雞腿」　還有多重美容優惠

日職／陽岱鋼擺脫腰傷　今天二軍首場復健賽扛6棒DH

吃屎哥爆料擂台戰藏鏡人是「劉姓直播主」　劉冠廷怒提告：讓你後悔

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

財經熱門新聞

銀行超收信用卡違約金千萬！金管..

統一發票　有人花5元買麥當勞海..

日圓創33個月新高　換10萬比..

日圓貶至兩個月來新低　換新台幣..

中美貿易戰衝擊！　路透：鴻海求..

5-6月16張千萬中獎發票明細..

即／威力彩15.2億槓龜！確定..

即／威力彩15.2億獎號出爐　..

下周油價預估出爐　專家：加油要..

千萬頭獎有2個！台彩首度年中推..

威力彩連44槓下期頭獎上看16..

金管會出手！9銀行3天挨罰53..

5、6月期發票　16張中千萬大..

加油要快！夏天用油旺季到　下周..

更多熱門

相關新聞

虧損縮小！友達第2季每股損失0.28元　第3季旺季備貨仍不明確

面板廠友達光電（2409）今（25）日舉辦線上法人說明會，公布第2季合併營收為700.7億元，較第1季增加5%；第2季歸屬母公司業主淨損26.8億元，基本每股損失0.28元。

友達加入北科大產學聯盟　率先啟動智慧製造專案

隆達傳獲群創大單　旺季營運可期

面板雙虎6月營收出爐　友達月減1.6%、群創月增1.5%

面板報價恐跌破現金成本　面板廠下半年營運有壓

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 柯文哲 柯P 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 許智傑 吳宗憲 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨

熱門新聞

買3支烤玉米！老闆炸催淚彈　5句暖哭他

影城散場男不離開　工讀生：他沒呼吸了

3歲娃上學第一天失蹤！竟偷溜回家

平鎮最兇檳榔西施「奶茶挑戰」　臉書找到了

網紅夫妻環遊世界1年徵攝影　包吃住不給薪水

比五百萬傘還大　男爽撐行動涼亭

夫妻7年無法行房　醫一聽原因傻了

華山想拍全家福「巧遇女神」自願當攝影師

Mina在機場哭了！憔悴躲鏡頭拍攝

獨自住院！隔壁女「每晚逼近」他傻眼

TWICE Momo爆淒慘尖叫！多賢救成員

知名酒店女公關爛醉　業務男撿屍

正妹主播站路邊　秒被狂捅屁股臥血泊

變頻冷氣「2個月24小時不關機」帳單出爐

台北醫看診倒下送開刀房！竟收到扣費通知

更多

最夯影音

更多

尋母之旅！海灘小美人與媽走失　黑男一把抱起「我幫妳找媽媽」

水樂園「設定錯誤」掀2m巨浪海嘯 遊客肋骨、大腿全斷...慘釀44傷

超驚悚偽裝！他塗白掛天花板1hr　下秒嬤抬頭...抱頭尖叫：這什麼？

「吃屎哥」挑戰館長78秒遭打趴 林志成嗆：根本是大人欺負小孩！

卸去指甲油...驚見黃綠色指甲嵌肉　英國醫生一把剪去「惡魔級」凍甲！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面