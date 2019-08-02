貿易戰升溫衝擊產業鏈　儒鴻董事長：另闢東南亞第三地分散風險

▲ 儒鴻董事長洪鎮海（右）、成衣事業部總經理陳坤鎕（左）。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／台北報導

中美貿易戰升溫，讓台灣因轉單效益受惠，但對大環境多少有些影響。儒鴻董事長洪鎮海面對中美貿易戰表示，因下半年訂單已滿、所受衝擊不大，並透露會在東南亞第三地另闢基地以分散風險。

川普宣布再向中國大陸進口商品加徵關稅，導致貿易戰暫緩局面進一步惡化，對於其帶來的衝擊，洪鎮海表示，中美貿易戰破局對大環境或多或少都會有影響，會讓品牌商與通路商採購的信心轉趨保守，但對於儒鴻來說，因下半年訂單都已經滿了，所受衝擊不大。

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另外，在下半年的展望中，洪鎮海透露，為分散公司風險，計畫在越南之外的東南亞第三地擴廠，但並未透露具體國家，一切等董事會決議後公布。而先前傳出的併購計畫，洪鎮海說，併購的東西有繼續在談，但還沒有達到一致決議，因此無法多作說明。

中美貿易戰開打讓不少台商回流，洪鎮海認為，台灣目前最大優勢就是可以避開關稅，但希望政府要注意人力、電力與土地利用。對於缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才等五缺問題，洪鎮海說，公司目前沒有遇到；其中談到土地不足問題，洪鎮海認為，現在政策有一些改變，把現有工業區容積率放寬，這也可以解決土地短缺窘境。