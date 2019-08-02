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川普加稅嚇倒台股！盤中重挫逾200點　收盤重挫1.7％

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▲▼ 股市示意圖 。（圖／路透）

▲ 台股今日跌破所有均線。（示意圖／路透）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（2）日在中美貿易戰惡化、陸限制個人來台自由行等多方負面消息影響下開低走低，盤中甚至一度跌逾200點來到10,524點，隨後稍微拉回整理，終場下跌182點、收在10,549點，正式跌破季線（約10,658點），跌幅1.7%，成交量1,580億元。

電子三雄今日也相當慘烈，股王大立光（3008）開盤即下跌4.61%，而後一路走低，終場收在3890元、跌幅7.93%；台積電（2330）開盤下跌1.75%，午後跌幅收斂，終場收在251.5元、跌幅1.95%；鴻海（2317）一路開低走低，收在75.5元、跌幅3.08%。

請繼續往下閱讀...

今日各大類股指數全部慘綠，傳產跌勢相對較小，而電機、電子、光電等類股成重災區。光電類股中，玉晶光（3406）跌5.01％、群創（3481）跌3.38％、友達（2409）則上漲0.49％。

金管會在本周一口氣裁罰9家銀行，罰鍰金額高達5,300萬元，觀察金融類股表現，聯邦銀（2838）慘跌4.04%、台新金（2887）、新光金（2888）、富邦金（2881）、中信金（2891）、華南金（2880）等跌逾1%，國泰金（2882）、第一金（2892）分別跌0.99%、0.65%。

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關鍵字：台股,股市,股票,台積電,鴻海,大立光

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