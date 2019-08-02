小英總統樂了！經部：台商回流投資突破5000億元大關　目標提前達陣

▲經濟部今（2）日表示，台商回流投資累計至今，已突破5047億元，可新增逾43,900就業機會，年度目標超前達陣。圖為經濟部長沈榮津。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

台商回流一波波，經濟部今（2）日表示，又有四家台商企業響應回台投資方案，將創造超過460個就業機會；官員表示，台商回流投資累計至今，已經到達5,047億元，可新增逾43,900就業機會，年度目標超前達陣。

經濟部投資台灣事務所今天通過臺灣晶技、全一電子、翔名科技、兆利科技四家企業的申請案，將帶來超過74億元投資、逾460個本國就業機會。官員指出，後續還有近50家排隊待審中，顯見貿易戰轉單效應持續反映在臺灣的投資動能中。

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臺灣晶技為全球第4大及臺灣第1大石英元件系列產品製造商，目前中國大陸產能佔總產能近80%，由於終端客戶多屬網通、汽車、手機、資訊電腦等受衝擊深重的產業，連帶造成營收衰退，決定投資25億元、招募數十名本國人才，在現有桃園平鎮一廠與二廠擴增5G相關應用產品、小型化產品、微機電等產能，建置無塵室、導入智能化工廠，擴大投資高附加價值核心技術，以確保長期競爭優勢。

身為全球多家視聽電子與車用電子通訊零組件供應商的全一電子，則預計投入超過15億元在臺南安平工業區建置全智慧化產線新廠，生產原中國銷美訂單，持續深根在臺投資，以滿足歐美知名通路商與3大車廠的需求，及2020東京奧運帶來的日本收訊新商機，將可新增300個本國就業機會。

翔名科技是臺灣半導體離子植入機關鍵零件耗材最大供應商，也是全球最大半導體設備商零組件主要供應商，終端客戶涵蓋晶圓代工、DRAM廠及面板大廠，投入15億元於新竹香山區建置新廠，招聘38位本國人才，導入智慧製造及工業機聯網以打造國際級生產基地，生產半導體用特殊金屬製品，藉此製造軟實力加值硬體建設的擴廠效益，帶動其他中小型本土供應商升級轉型。

全球第2大筆電樞紐廠兆利科技是臺灣為數不多的樞紐製造商，為各式液晶螢幕、筆電、手機等電子產品不可缺的重要零件。美中貿易戰引爆廣達、仁寶、英業達等供應鏈客戶陸續返臺擴產，兆利亦調整產能規劃進行最大規模單廠投資，斥資逾18億元在新北產業園區擴建新廠，將高技術性、高附加價值及關鍵零組件產品移回生產，可帶來70個本國就業機會。