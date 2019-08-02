張忠謀：科研人才很重要　對的人比對的案子重要

▲台積電創辦人參加科技部策略高峰圓桌論壇。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／台北報導

台積電創辦人張忠謀今（2）日出席科技部舉辦的策略高峰圓桌論壇，會中表示，工研院的兩大任務包括人才培育和技術移轉，過去以技術移轉為首要目標，現在應該要以人才培育為優先，尤其在上游的基礎研究和中游的法人整合過程中，換言之，選對的人比選對案子還重要。

科技部舉策略高峰圓桌論壇，請來產官學界人士討論產業界面臨的挑戰，同時為明年的第11屆全國科學技術會議暖場。科技部長陳良基表示，現場與會的人建議，由於台灣資源有限，上游的基礎研究、中游的法人組織、下游的產業界三者整合過程應該更加細膩。

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陳良基轉述張忠謀在會場中發言，張忠謀認為，政府資源應該多一些投入在民間沒辦法做的基礎研究上，但重點是要選對的人和團隊。以他過去當工研院院長的經驗，過去工研院的兩任務（dual mission）包括技術移轉和人才培育，過去是以開發技術、技術移轉為優先，現階段則是應把產業人才培育優先。至於政府要優先支持哪些計畫？陳良基表示，還沒討論到這，但張忠謀認為， 應該是要找優質團隊。

陳良基表示，台灣面臨少子化，人口結構有很大改變，現在每年出生率只有十幾萬人當中，只有三分之一出國去學習，在場人士建議，科技政策發展要把人才問題考量進去，才具備國際攬才競爭力。

▼科技部長陳良基舉辦策略高峰圓桌論壇。（圖／記者周康玉攝）