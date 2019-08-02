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要貓砂不要海砂？「這什麼鬼地方」攝影徵件有貓亂入！

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▲▼「這什麼鬼地方」線上攝影展徵件！盤點新北危老建築、獎品涼意十足（圖／新北市城鄉局-「這什麼鬼地方」線上攝影展網頁）
▲盤點新北危老建築「這什麼鬼地方」線上攝影展徵件。（圖／新北市城鄉局-「這什麼鬼地方」線上攝影展網頁，下同）

記者林育綾／綜合報導

適逢農曆七月，新北市城鄉局近日舉辦「這什麼鬼地方」線上攝影展徵件活動，邀請民眾尋覓並拍下新北市危老建築的照片上傳，同時也讓更多人接觸都更議題。只是投稿作品有毛小孩亂入，寫著「要貓砂不要海砂」；而獎品也發揮創意「寒意十足」，除了有涼意隨身風扇、貳獎則是「寒意冷颼颼氣泡啵啵獎」氣泡機，頭獎為藍芽音響 ，讓得獎人聽佛經、聖歌保平安。

▲▼「這什麼鬼地方」線上攝影展徵件！盤點新北危老建築、獎品涼意十足（圖／新北市城鄉局-「這什麼鬼地方」線上攝影展網頁）
▲網友投稿海砂屋。

新北市城鄉局為了推廣大眾理解「危老建築，優先協助」的政策觀念，讓民眾更輕易接觸都更議題，因此在農曆七月舉辦「這什麼鬼地方」線上攝影展徵件活動，蒐集新北市危老建物照片。網友只要上傳照片，並進行票選活動，即可參加。

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不過活動自昨（8/1）日起至今，從網頁可發現不只有危老房屋照片參賽，還有人將自家毛小孩照片上傳，例如一名自稱「幫鏟屎司」的投稿者，上傳了一張貓咪在紙箱的照片，寫著「要貓砂，不要海砂。強住海砂，形同自殺。請給貓皇與自己一個安心的家。」但這樣的照片也可能會失去參賽資格。

▲▼「這什麼鬼地方」線上攝影展徵件！盤點新北危老建築、獎品涼意十足（圖／新北市城鄉局-「這什麼鬼地方」線上攝影展網頁）
▲還有人拿毛小孩照片亂入參賽，寫著「「要貓砂，不要海砂。」

城鄉局局長黃一平表示，台灣地震層出不窮，目前新北市已盤點出190處危老建築，並於今年3月18日成立「新北市都市更新推動辦公室」任務編組，積極主動深入社區辦理說明會，針對需要辦理都更之社區，瞭解推動問題所在，提供最直接的諮詢與輔導。期待透過線上影展活動，讓民眾理解房屋安全在都市議題中的重要性。

欲瞭解「這什麼鬼地方」線上攝影展，請至活動網站：https://www.ghostplace.tw/

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關鍵字：新北市城鄉局,都更,危老建築,海砂屋,鬼月

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