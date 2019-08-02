川普對陸祭新關稅　分析師：信心打擊較嚴重

▲川普宣布，美國將自9月1日起對其他價值3000億美元的中國大陸輸美產品，小幅加增10%關稅。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）周四（1日）宣布，將於9月1日起，對價值3000億美元的中國大陸商品加徵10％關稅，進一步提升中美兩國間的貿易緊張局勢。不過經濟學家認為，川普此舉的直接影響其實不大，主要是打擊信心及影響資本支出。

在中美貿易協商破局後，川普於1日在在推特發表推文指出，美國將自9月1日起對其他價值3000億美元的中國大陸輸美產品，小幅加增10%關稅，引發市場一片震盪。CNBC報導，雖然實際上徵收的價格僅有300億美元，僅佔美國GDP的0.14%左右，但PNC金融服務集團資深經濟學家亞當斯（Bill Adams）指出，其時間點及其所造成的信心打擊更為嚴重，恐會衝擊企業信心和支出。

請繼續往下閱讀...

摩根士丹利（Morgan Stanley）策略師澤扎斯（Michael Zezas）認為，最新一輪的關稅若得以實施，將緩慢升級或致使成長持續低迷，並可能在三個季度內加速美國經濟衰退，「其中一個關鍵因素在於，下一批被課稅的貨物中，約有68%為消費品及汽車、零組件，對經濟產生直接影響的可能性更大。」

美國第二季國內生產毛額（GDP）年率初估季增2.1%，但關稅的影響相當明顯。外貿方面，出口減少5.2%；非住宅投資減少0.6%，是2016年初以來表現最差，也是2015年來首次下降。

在貿易戰恐再度升級之際，另一個跡象也顯示出關稅問題不太可能很快消失。亞當斯稱，關稅正在影響美國經濟中最融入世界貿易的部分，「新關稅將增加貿易壁壘成為新現況的可能性。」至於更具體的影響，亞當斯認為關稅會加遽通膨並降低可支配收入。而對於大型出口商而言，打擊也十分沉重，亞當斯舉例：標普500指數成分股企業中，銷售額超過一半是靠出口的公司，第二季利潤年減13.6%。

根據信用評級公司穆迪（Moody's）的數據，通膨可能會對電子產品、服裝、鞋類及玩具等行業造成打擊。隨著貿易戰升級而面臨影響的其他行業還包括半導體、原油、運輸設備等。穆迪副總經理杜格（Elena Duggar）表示，在美國、歐元區及中國大陸的經濟成長皆已放緩地環境下，貿易緊張局勢升級對全球經濟及供應鏈所造成的影響將愈來愈大，不確定性將抑製商業投資和貿易流動，中國大陸則可能會以調漲稅率、刁難在中美企報復。