郭台銘兌現承諾！鴻海威州廠6月啟動灌漿　鴻海：為承包商帶來54億商機　

▲鴻海威州廠展開興建地基與混凝土灌漿。（圖／鴻海提供）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）旗下富士康在美國威州的6代面板廠，展開興建地基與混凝土灌漿作業，目標如郭台銘日前赴白宮邀請川普出席落成儀式所說，預計2020年完工，並公布最新投標成功的9家承包商，獲得合約總價值超過1500萬美元（約新台幣4.69億元）。

距離鴻海創辦人暨董事郭台銘日前邀請美國總統川普出席鴻海威州廠落成儀式的時間剩不到一年，因此面板廠從6月中旬開始，已啟動地基興建和混凝土灌漿作業，並預計未來幾個月的時間，將會有數千台卡車灌注6萬5000立方碼的混凝土，協助興建北美首座TFT-LCD面板先進製造園區。

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▲鴻海威州廠展開興建地基與混凝土灌漿。（圖／鴻海提供）

郭台銘特別助理胡國輝指出，經過數月的精心策劃，地基興建的展開，代表著鴻海富士康對美國威州先進製造的堅定承諾，並為富士康在短短一年獲得重大進展感到自豪，期待在2020年第4季有所進展。

此外，鴻海近期也公布有9家承包商投標成功，主要來自威斯康辛州當地的本土企業，預計將參與富士康威州6代面板廠的興建作業，並取得投標合約價值超過1500萬美元（約新台幣4.69億元），累計所有承包商獲得的合約價值超過1.75億美元（約新台幣54.7億元）。