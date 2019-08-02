台米其林一星「添好運」員工加薪最高10%　和億集團：投資人才不手軟！

▲和億集團以2020年啟動IPO為營運目標，並持續進行組織優化，第四季預計開出一自創品牌，今年度徵才約500人。（圖／和億提供）

記者林淑慧／台北報導

餐飲業投資人才不手軟！引進香港米其林一星「添好運」的和億集團，目前全台總店數達18家，第四季預計開出自創品牌，為因應展店人力需求，集團宣佈將為旗下員工加薪，個人調薪幅度最高將近10%。

依據人力銀行調查指出，有5成4企業今年下半年有意加薪，44.8%以績效作為加薪依據，9.6%是全面加薪，平均加薪幅度為3.5%。國內餐飲集團和億表示，每年仍維持7月進行年度調薪，依照工作表現及績效考核結果，今年平均調薪幅度1%至3%。

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和億集團主管表示，集團以2020年啟動IPO為營運目標，並持續進行組織優化，第四季預計開出一自創品牌，朝「全方位餐飲集團」目標邁進，為了儲備人才，今年度目標徵才為500人。

「為了集團的組織優化以及展店規劃，必須培育人才儲備競爭力。」和億主管說，集團為了留才，除每年發放年終；無論軍公教是否調薪，和億每年仍維持7月進行年度調薪，依照工作表現及績效考核結果，今年平均調薪1%至3%，個人最高調幅將近10%。

和億集團旗下匯集三大亞洲米其林一星品牌，香港米其林一星港點「添好運」、新加坡米其林一星小販「了凡油雞飯‧麵」、東京米其林一星拉麵「Tsuta蔦」，加上自營商場「HOYII北車站」，以及2018年開始的餐飲管顧品牌「一式」，目前全台總店數已達18家，營收達13.5億元，今年集團總營收則上看15億元。

