發票幸運兒是你嗎！花5元買麥當勞海苔粉中200萬　停車費20元中千萬

▲統一發票兌獎。（圖／記者許力方攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部公布統一發票中獎清單，其中有幸運民眾在台中市南屯區的麥當勞，只花了5元買海苔粉，就中了200萬元特獎，真的很幸運。

財政部所公布的清單來看，有民眾在宜蘭縣宜蘭市校舍路190號的宜蘭轉運站停車場停車，只花20元停車，就中了千萬大獎。另外一個幸運兒在台中市的南屯區同心里的麥當勞，只花5元買海苔粉就中了200萬元特別獎。

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百萬元雲端專屬中獎清冊，有民眾在東森得易購買《超模光感金箔唇膏》只花了1,380元，使用雲端發票，幸運中了百萬元大獎。

5、6月期大獎中獎獎金 就有1.8億元

另外，財政部表示，5、6月期電子發票對中特別獎、特獎、頭獎(獎金20萬元)與雲端發票專屬百萬元獎等四大獎項的幸運得主計有80位，獎金合計超過1億8,000多萬元。

而對中二獎(獎金4萬元)至六獎(200元)及雲端發票專屬兩千元獎之中獎獎金共計17億1,000多萬元。財政部官員表示，由於雲端發票與電子發票是統一發票中絕大多數，因此108年5、6月期的中獎獎金，累計有18.9億元，將近19億元。

統一發票5、6月期的中獎號碼，千萬特別獎號碼是「46356460」，而200萬特獎號碼為「56337787」。頭獎3組號碼分別為「93339845」、「83390355」、「80431063」，增開六獎2組為「984」、「240」。

領獎期間自8月6日起至11月5日止。根據財政部統計，千萬元特別獎的中獎張數有16張、200萬特獎有14張，另外，財政部也公布了百萬元雲端發票專屬中獎清單，中獎張數有8張。