童子賢：貿易戰起伏成常態　料持續到美大選

▲和碩董事長童子賢。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

和碩董事長童子賢今（2）日出席科技部舉辦的策略高峰圓桌論壇，針對美國總統川普最新發布要對中國大陸3000億美元產品課稅，他會前受訪表示，貿易摩擦已經是常態，預料將持續打到美國大選結束前。

科技部舉策略高峰圓桌論壇，請來產官學界人士討論產業界面臨的挑戰，同時為明年的第11屆全國科學技術會議暖場，台積電創辦人張忠謀等人皆出席，並進一步提出建言。

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今日出席的企業界人士包括台積電創辦人張忠謀、中美晶董事長盧明光、聯發科副董事長謝清江、和碩董事長童子賢、台灣大哥大總經理林之晨、Google台灣區總經理簡立峰、中裕新藥董事長張念原等。

張忠謀表示，他主要是來聽，如果官員學者們要他提出建議他再提；至於對於川普要對中國大陸3000億美元商品課關稅一事，他表示沒有評論。

針對貿易戰最新進展，童子賢表示，看到這樣的消息並不意外，但貿易摩擦持續兩年來，起伏不定已成常態，台廠如果天天跟著打轉會沒完沒了，然而，在不同地方設點開拓市場的台廠要注意這現象。

童子賢表示，中美貿易戰不只是貿易狀態，也與美國新一輪大選互相牽動，預料這種起伏不定的狀態會一直持續到美國大選前。

童子賢表示，其實過去20年來，中國大陸因為少子化、工資高漲，就連大陸很多在地製造廠商都外移，貿易戰只是把長期以來的問題觸發，打動這個節點，中國大陸的產業外移現象，業界都還要持續觀察。