房市買氣回溫　央行理事：房價上漲預期形成前將採取行動

▲ 央行表示，目前房市處於回溫狀態。（圖／記者曾俊豪攝）

記者李瑞瑾／台北報導

央行公布理監事會議記錄摘要，並指出目前房市景氣「價漲量增」，已處於回溫現象；對於金融機構削價競爭、衝刺房貸的現象，一位理事表示，在房價上漲的預期形成前，採行適當措施。

根據央行理監事會議記錄摘要，央行指出，本年初以來房市交易量增加，房價持續上揚；不動產授信方面，購屋貸款年增率緩步上升，建築貸款則受建商積極推案影響，近月年增率續創近年新高；目前房貸資產品質仍屬穩定。

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有位理事認為，2018 年建物買賣移轉棟數仍較 2013 年之移轉棟數少近 10萬棟，且近年餘屋仍持續累積，加以新推案銷售率不佳，餘屋去化壓力仍高。目前房市價漲量增，實屬回溫現象，係回復至正常水準，並非價量的過度膨脹；房貸持續增加，則多屬自住型房貸。至於本年以來，商用不動產及工業用地交易明顯成長，主要受台商資金回流影響。

另位理事表示，近期建築貸款及購屋貸款成長率約達 7、8 年以來新高，新建或中古屋房價雖未明顯大幅上漲，但已持續多季緩慢成長；又近期金融機構開始削價競爭，衝刺房貸現象，宜密切關注房地產市場發展，以及銀行放款集中度變化，在房價上漲的預期形成前，採行適當措施。