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谷歌母公司Alphabet登企業「現金王」寶座！　擁近3.7兆台幣...擠下蘋果　

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▲Alphabet的現金流攀升至1,170億美元，超越蘋果成為「現金之王」。（圖／路透）

▲Alphabet的現金持有量攀升至1,170億美元，超越蘋果成為「現金之王」。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

蘋果（Apple）在很長的時間以來都是業界的「現金之王」，不過現在王位換人坐了。根據最新統計，截至第二季底，Google的母公司Alphabet的現金持有量攀升至1,170億美元（約新台幣3.69兆元），超越蘋果成為「現金之王」，是十年來首次換人。

《金融時報》報導，蘋果持有的現金與有價證券（扣除債券）在2017年底達到1,630億美元（約新台幣5.14兆元），但上季末已降至1,020億美元（約新台幣3.21兆元）；同時期，Alphabet的現金則增加近200億美元（約新台幣6,309億元），攀升至1,170億美元（約新台幣3.69兆元）。

請繼續往下閱讀...

美國的專業投資人伊坎（Carl Icahn）在6年前向蘋果施壓，要求蘋果將龐大的現金回饋給股東，此後，蘋果逐漸縮減現金部位，將現金回饋股東或是實施庫藏股計畫。

Alphabet與蘋果不同的是，Alphabet更傾向囤積現金和投資新領域，不過，這也令一些投資人感到不滿意。

安聯環球投資（Allianz Global Investors）投資組合經理人普萊斯（Walter Price）表示：「Alphabet的創新投資似乎未有顯著成效，我寧可他們返還更多現金給股東」。

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關鍵字：蘋果,Alphabet,現金

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