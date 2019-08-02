川普突對中國商品加徵關稅...重創美股　台股受累早盤大跌160點

▲受川普宣布對中國商品課徵10%關稅，台股今開盤受拖累。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者陳心怡／綜合報導

美國總統川普在1日突然宣布，從9月1日起對3000億美元的中國商品加徵10%關稅，美股也受到衝擊，上演紅翻黑戲碼。道瓊指數一度下跌超過400點，收盤時跌280點，，四大指數全數收低。而台股今（２）日上午開盤下跌90.47點、以10,641點開出，成交金額新台幣54.26億元；9點05分更一度下跌到10,586點。

電子三雄表現中，股王大立光（3008）開在4230元、下跌4.84%；台積電（2330）以252元開出、2.13下跌%；鴻海（2317）以76.5元開出，下跌1.67%，開盤後三者跌幅皆超過1%。

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其他權值股部分，台塑化（6505）、中華電（2412）、台塑（1301）、南亞（1303）、台化（1326）、國泰金（2882）全數開低。

美股早盤一度上漲，從周三聯準會（Fed）引發的失望賣壓中反彈，受川普影響，標普500指數由漲轉跌，下跌0.9%，連續四日走低。周三和周四累計下跌2%，是5月13日以來最大兩日跌幅。

美股道瓊指數下滑 280.85 點，或 1.05%，收26583.42 點；那斯達克指數下滑 64.30 點，或 0.79%，收 8111.12 點；標普 500 指數下滑 26.82 點，或 0.90%，收 2953.56 點；費城半導體指數下滑 30.46 點，或 1.97%，收 1511.98 點。