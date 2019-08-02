宏碁施振榮推「高教與科研革新」　業界大老施崇棠、苗豐強帶頭力挺！

▲面對全球環境的嚴峻挑戰，施振榮發起「科研與高教革新」方案。（圖／翻攝自施振榮臉書）

記者趙正瑋／綜合報導

為解決台灣高等教育與科技研究環境所面臨的問題，宏碁集團創辦人施振榮發起「科研與高教革新」方案，獲得聯華神通集團董事長苗豐強、友嘉集團總裁朱志洋等許多業界大老聯署相挺。

施振榮表示，過去在協助推動交大台南校區「致遠產學共創中心」及與其它國立大學接觸時發現，當前台灣的高等教育與科研環境已面臨許多困境。

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為了推動台灣「科研與高教革新」，施振榮指出，目前台灣面臨大學招生的缺口、科技產業的危機、薪資結構的困境、不友善的人才環境等問題。

為了解決這些問題，施振榮表示，需研擬高教研發特別法、有計畫地招收外籍學生或僑生、設計高教教研人才的待遇彈性、設計高等教研人才之特殊年金等政策。

此外，施振榮呼籲立法通過「科研環境與高等教育維新條例」，該條例涵蓋前述諸項內容，並建議將條例的重點放在招生缺口、產業危機、薪資結構、教研附加年金四個相關議題。

此項活動發起後，為進一步尋求業界的支持，施振榮也特別邀請工研院院士和業界大老一同參與聯署支持，並獲得廣泛支持與力挺，例如：光寶集團董事長宋恭源、台達電創辦人鄭崇華與華碩董事長施崇棠等。

同時，參與聯署之成員尚有：史欽泰、林本堅、林書鴻、孫弘、高英士、張有德、陳興時、陳顯彰、黃民奇、蔣尚義、盧志遠、盧明光等人。