先探／美股成績單　FAAMG誰最嗆？

這次重量級科技股發布的財報優於市場預期，FAAMG中僅亞馬遜財報未能達標，科技股成為重要指標，Nasdaq指數近期也創下歷史新高。

【文／魏聖峰】

美股和全球股市正值企業密集發布第二季財報期間，科技股所發布的財報內容普遍優於先前預期，讓傳產和金融股幾乎看不到車尾燈。以近期的美股來說，Nasdaq指數和費城半導體指數聯袂創下歷史新高，帶動S&P 500指數也跟著創新高，代表科技股是推升近期美股創新高的內涵。

根據彭博社的調查，截至七月二十六日為止，市場預期第二季S&P 500指數盈餘僅比去年同期衰退○．○六％，比六月底預估的負二．五一％要好很多。以產業別來分，在部分企業陸續發布財報後，市場預期半導體類股第二季獲利年減二七．五％。不過，這項數據在六月底預估將衰退三一．八％相比，已有明顯上揚。德州儀器、英特爾、恩智浦半導體、ASML和Teradyne等費城半導體指數成分股的業績都優於市場預期，是近期財報公布後半導體類股表現強勢且能動費城半導體指數再創新高的關鍵。

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科技股財報比預期理想

科技硬體和設備類股中，市場預估第二季獲利年減一三．五％，和六月底市場預期獲利將年減十三％的數據差不多。整體資訊科技類股的獲利則是年減七．八％，比六月底預估年減十．七％來得理想。市場對科技股的獲利衰退的幅度大幅減少，帶動華爾街市場對科技股下半年營運預期轉趨樂觀。

現在科技股的獲利為何比一個月前好，我們推測主要還是美中貿易戰現在比較緩和，尤其是六月下旬美國總統川普在科技界高層經理人聯袂請求下，允諾在不危及國家安全前提下，同意美國企業恢復部分對華為的出口。能否對華為順利出貨，對美國科技業尤其是半導體類股的影響看來非常大。去年華為向美國企業買下一一○億美元的產品，絕大部分都是半導體和電子材料零件，費城半導體指數旗下的三○檔半導體股幾乎都和華為往來。

ＦＰＧＡ大廠賽靈思，第二季財報不如市場預期，還調降第三季營收。財報公布後隔天股價先下跌三．四四％，之後再跌五．三五％，兩天股價跌幅近九％。執行長Victor Peng在財報會議上指出，即使已經恢復向華為出貨，現在能出貨給華為的產品大部分是二八奈米或更舊的產品，所有５Ｇ商品都還不能向華為恢復供貨，所以壓低了公司的毛利率。他在財報會議中向美國政府請求，允許該公司能恢復更多的商品賣給華為。由於高階商品還不能出貨給華為，賽靈思把今年來自華為的營收預期下調超過一半，是調降財測的主因。根據KeyBank資本市場公司統計，賽靈思來自華為的營收占比高達八％。（全文未完）

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